ГЛАСНЕР: «Наполи был лучше. Нам достался соперник, который не по зубам»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Наполи» (0:3):

«Должен признать, что Наполи был лучше, но хочу отметить свою команду. Мы сыграли лучше, чем дома. Я очень горжусь ребятами. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов в дебютном сезоне. Но в 1/8 финала достался соперник, который пока нам не по зубам.

Мне понравилось, как мы играли четырьмя защитниками. Мы смело шли вперед, создали несколько моментов с флангов, но у нас возникали проблемы с открываниями в свободных зонах».

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп:

«Сыграв один раз в Лиге чемпионов, хочется возвращаться в этот турнир снова и снова. Мы заслужили трофей Лиги Европы и наградили себя матчами в Лиге чемпионов.

Несмотря на поражение, считаю, что мы провели очень хороший матч. Мы старались, но у них очень хорошая команда. Они заслужили эту путевку в четвертьфинал. Мы создали несколько моментов, хотя стопроцентного шанса не было. Но мы играли смело».

Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде:

«Мы проиграли фантастической команде. У «Наполи» очень высокий класс. Все знают, на что они способны. Мы неплохо сражались отрезками, но допустили нелепые потери, которые привели к пропущенным мячам.

Я очень горжусь командой. Мы дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов. Никто не ожидал от нас такого. Мы играли четырьмя защитниками сегодня. Теперь эта схема может стать для нас еще одним вариантом на внутренней арене».