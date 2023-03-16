В Латвии приняли решение сохранить финансирование Остапенко

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша объявила, что теннисистке Алене Остапенко и велосипедистам Тому Скуиньшу и Кристсу Нейландсу не будет отказано в получении денежных пособий из латвийского бюджета:

«Оценивая обстоятельства, связанные с удержанием материальной помощи спортсменам олимпийской сборной Латвии Алене Остапенко, Тому Скуиньшу и Кристсу Нейландсу, а также прислушиваясь к мнению Латвийской федерации велоспорта и Латвийского союза тенниса, Министерство образования и науки в сотрудничестве с Латвийским олимпийским комитетом подготовила поправки к договору о государственной финансовой поддержке спортсменов олимпийской сборной Латвии. Сегодняшние поправки предусматривают отмену удержания льгот для упомянутых спортсменов и обеспечат полный объем финансирования».

Ранее было принято решение не выплачивать Остапенко, Скуиньшу и Нейланду деньги из латвийского бюджета, поскольку они выступали в коммерческих соревнованиях, в которых одновременно участвовали также спортсмены из стран-агрессоров – россии и беларуси.