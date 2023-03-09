Партнерша украинки Людмилы Киченок лишена государственного финансирования
Алена Остапенко не будет получать помощь от Олимпийского комитета Латвии
Генеральный секретарь Олимпийского комитета Латвии (ЛОК) Карлиса Лейниекса сообщила, что на заседании правления организации принято решение о прекращении государственного финансирования двум велосипедисткам и трем теннисисткам, включая Алену Остапенко – партнершу украинки Людмилы Киченок по парным турнирам.
В ЛОК установили, что они участвовали в коммерческих соревнованиях вместе со спортсменами из стран-оккупантов – рф и рб. По этой причине спортсмены не будут получать государственное финансирование.
25-летняя Алена Остапенко на текущей момент занимает 25-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации.
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