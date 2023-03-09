Партнерша украинки Людмилы Киченок лишена государственного финансирования

Генеральный секретарь Олимпийского комитета Латвии (ЛОК) Карлиса Лейниекса сообщила, что на заседании правления организации принято решение о прекращении государственного финансирования двум велосипедисткам и трем теннисисткам, включая Алену Остапенко – партнершу украинки Людмилы Киченок по парным турнирам.

В ЛОК установили, что они участвовали в коммерческих соревнованиях вместе со спортсменами из стран-оккупантов – рф и рб. По этой причине спортсмены не будут получать государственное финансирование.

25-летняя Алена Остапенко на текущей момент занимает 25-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации.