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WTA
09 марта 2023, 13:30 | Обновлено 09 марта 2023, 13:33
1072
1

Партнерша украинки Людмилы Киченок лишена государственного финансирования

Алена Остапенко не будет получать помощь от Олимпийского комитета Латвии

09 марта 2023, 13:30 | Обновлено 09 марта 2023, 13:33
1072
1
Партнерша украинки Людмилы Киченок лишена государственного финансирования
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Генеральный секретарь Олимпийского комитета Латвии (ЛОК) Карлиса Лейниекса сообщила, что на заседании правления организации принято решение о прекращении государственного финансирования двум велосипедисткам и трем теннисисткам, включая Алену Остапенко – партнершу украинки Людмилы Киченок по парным турнирам.

В ЛОК установили, что они участвовали в коммерческих соревнованиях вместе со спортсменами из стран-оккупантов – рф и рб. По этой причине спортсмены не будут получать государственное финансирование.

25-летняя Алена Остапенко на текущей момент занимает 25-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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Алена Остапенко Людмила Киченок
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