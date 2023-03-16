Источник: во время ДТП Супряга ударился лицом об подушку безопасности

Футбольный журналист Михаил Спиваковский сообщил детали ДТП, в которое угодил форвард «Динамо» Владислав Супряга:

«Супряга? В ДТП он не очень пострадал. Насколько я знаю, отделался легким испугом. Он ударился лицом в подушку безопасности. Потом Владислав немного заболел, как я слышал».

В текущем сезоне Владислав Супряга сыграл за «Динамо» Киев один официальный матч.