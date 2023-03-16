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Украина. Премьер лига
16 марта 2023, 01:27 | Обновлено 16 марта 2023, 02:04
313
0

Источник: во время ДТП Супряга ударился лицом об подушку безопасности

Форвард «Динамо» во время аварии отделался легким испугом

16 марта 2023, 01:27 | Обновлено 16 марта 2023, 02:04
313
0
Источник: во время ДТП Супряга ударился лицом об подушку безопасности
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Футбольный журналист Михаил Спиваковский сообщил детали ДТП, в которое угодил форвард «Динамо» Владислав Супряга:

«Супряга? В ДТП он не очень пострадал. Насколько я знаю, отделался легким испугом. Он ударился лицом в подушку безопасности. Потом Владислав немного заболел, как я слышал».

В текущем сезоне Владислав Супряга сыграл за «Динамо» Киев один официальный матч.

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Владислав Супряга Динамо Киев ДТП авария ТаТоТаке Михаил Спиваковский
Источник ТаТоТаке
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