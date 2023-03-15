ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге Яремчука определился с главным тренером команды

Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» назначил главного тренера до конца текущего сезона.

Им стал Рик де Мил, который после отставки Скотта Паркера исполнял обязанности наставника команды.

В тренерский штаб де Мила войдут Ники Хайен, Стив Колперт и Воутер Бибау (тренер вратарей).

В составе «черно-синих» выступает украинский футболист Роман Яремчук. В сезоне 2022/23 форвард провел 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. В прошлом году «Брюгге» стал чемпионом Бельгии, но сейчас команда занимает только четвертое место.