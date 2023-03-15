ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге Яремчука определился с главным тренером команды
Рик де Мил будет руководить «черно-синим» до конца текущего сезона
Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» назначил главного тренера до конца текущего сезона.
Им стал Рик де Мил, который после отставки Скотта Паркера исполнял обязанности наставника команды.
В тренерский штаб де Мила войдут Ники Хайен, Стив Колперт и Воутер Бибау (тренер вратарей).
В составе «черно-синих» выступает украинский футболист Роман Яремчук. В сезоне 2022/23 форвард провел 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. В прошлом году «Брюгге» стал чемпионом Бельгии, но сейчас команда занимает только четвертое место.
Club gaat tot het einde van het seizoen verder met 𝐑𝐢𝐤 𝐃𝐞 𝐌𝐢𝐥 als hoofdcoach. 🔵⚫— Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 15, 2023
ℹ️ Ook Nicky Hayen (hoofdcoach NXT), Steve Colpaert (assistentcoach NXT) en Wouter Biebauw (keeperstrainer NXT) versterken de staff van het eerste elftal.
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