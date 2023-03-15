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Бельгия
15 марта 2023, 22:11 |
2455
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге Яремчука определился с главным тренером команды

Рик де Мил будет руководить «черно-синим» до конца текущего сезона

15 марта 2023, 22:11 |
2455
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге Яремчука определился с главным тренером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Рик де Мил

Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» назначил главного тренера до конца текущего сезона.

Им стал Рик де Мил, который после отставки Скотта Паркера исполнял обязанности наставника команды.

В тренерский штаб де Мила войдут Ники Хайен, Стив Колперт и Воутер Бибау (тренер вратарей).

В составе «черно-синих» выступает украинский футболист Роман Яремчук. В сезоне 2022/23 форвард провел 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. В прошлом году «Брюгге» стал чемпионом Бельгии, но сейчас команда занимает только четвертое место.

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Рик де Мил Скотт Паркер назначение тренера Роман Яремчук Брюгге
Источник ФК Брюгге
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