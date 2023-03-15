Игрок Динамо, который может сменить гражданство, вызван в сборную Македонии

19-летний новичок «Динамо» Решат Рамадани, который подписал контракт с киевским клубом в начале марта, вызван в молодежную сборную Северной Македонии.

23 марта македонцы сыграют с Латвией, 25 марта встретятся с Финляндией и 28 – со Словакией. Официальные матчи молодежка Северной Македонии проведет в начале сентября, когда стартует отбор на Евро-2025 U-21.

Рамадани имеет в своем активе три матча в составе молодежной команды своей страны, но голов пока не забивал. В составе сборной Северной Македонии U-21 он дебютировал 23 сентября 2022 года в товарищеском матче против команды Албании.

Интересно, что ранее портал Football Makedonia сообщал, что Футбольная ассоциация Албании контактирует с Рамадани для того, чтоб предложить ему выступать за их национальную команду.