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Украина. Премьер лига
15 марта 2023, 20:35 |
2266
0

Игрок Динамо, который может сменить гражданство, вызван в сборную Македонии

Решат Рамадани проведет серию товарищеских матчей за молодежную команду Северной Македонии

15 марта 2023, 20:35 |
2266
0
Игрок Динамо, который может сменить гражданство, вызван в сборную Македонии
ФК Динамо Киев. Решат Рамадани

19-летний новичок «Динамо» Решат Рамадани, который подписал контракт с киевским клубом в начале марта, вызван в молодежную сборную Северной Македонии.

23 марта македонцы сыграют с Латвией, 25 марта встретятся с Финляндией и 28 – со Словакией. Официальные матчи молодежка Северной Македонии проведет в начале сентября, когда стартует отбор на Евро-2025 U-21.

Рамадани имеет в своем активе три матча в составе молодежной команды своей страны, но голов пока не забивал. В составе сборной Северной Македонии U-21 он дебютировал 23 сентября 2022 года в товарищеском матче против команды Албании.

Интересно, что ранее портал Football Makedonia сообщал, что Футбольная ассоциация Албании контактирует с Рамадани для того, чтоб предложить ему выступать за их национальную команду.

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Решат Рамадани сборная Северной Македонии по футболу U-21 Динамо Киев товарищеские матчи Евро-2025 U-21
Источник ФК Динамо Киев
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