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Испания
15 марта 2023, 20:10 |
524
1

Тухель может заменить Анчелотти в Реале

Немецкий специалист – в шорт-листе мадридского клуба

15 марта 2023, 20:10 |
524
1
Тухель может заменить Анчелотти в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

«Реал» продолжает поиски вариантов замены главному тренеру Карло Анчелотти на случай, если итальянский специалист покинет команду в конце текущего сезона.

По информации немецких СМИ, в шорт-лист кандидатов входит и Томас Тухель. «Реал» – один из клубов, в которых он хотел бы работать, и сейчас немецкий тренер активно изучает испанский язык.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует заменить Карло Анчелотти Раулем Гонсалесом.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Томас Тухель
Источник Bild
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Комментарии 1
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Mike000000
Тухель это короткосрочная история.Он быстро со всеми сорится.Так было в БД,ПСЖ,и Челси.Чем то он похож на Конте
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