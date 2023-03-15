Тухель может заменить Анчелотти в Реале

«Реал» продолжает поиски вариантов замены главному тренеру Карло Анчелотти на случай, если итальянский специалист покинет команду в конце текущего сезона.

По информации немецких СМИ, в шорт-лист кандидатов входит и Томас Тухель. «Реал» – один из клубов, в которых он хотел бы работать, и сейчас немецкий тренер активно изучает испанский язык.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует заменить Карло Анчелотти Раулем Гонсалесом.