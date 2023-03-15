Испания15 марта 2023, 20:10 |
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Тухель может заменить Анчелотти в Реале
Немецкий специалист – в шорт-листе мадридского клуба
15 марта 2023, 20:10 |
524
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«Реал» продолжает поиски вариантов замены главному тренеру Карло Анчелотти на случай, если итальянский специалист покинет команду в конце текущего сезона.
По информации немецких СМИ, в шорт-лист кандидатов входит и Томас Тухель. «Реал» – один из клубов, в которых он хотел бы работать, и сейчас немецкий тренер активно изучает испанский язык.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует заменить Карло Анчелотти Раулем Гонсалесом.
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Комментарии 1
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Тухель это короткосрочная история.Он быстро со всеми сорится.Так было в БД,ПСЖ,и Челси.Чем то он похож на Конте
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