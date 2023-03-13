Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти

Наставник молодежного клуба «Реал Кастилья» Рауль Гонсалес получил одобрение спортивного руководства мадридского клуба в качестве кандидата на замену главному тренеру галактикос Карло Анчелотти.

Контракт итальянца заканчивается в 2024 году, и Рауль рассматривается как главная альтернатива итальянскому наставнику.

Раулю Гонсалесу Бланко, вечному капитану «Реала», принадлежит рекорд по количеству игр в истории клуба (741 матч). Специалисты отмечают отличную работу Рауля в «Кастилье», которая идет в топ-3 в группе 3-го дивизиона Испании.

Карло Анчелотти зовут в Бразилию, чтобы возглавить сборную этой страны летом. Агент Анчелотти Фрэнк Тримболи несколько дней назад летал в Бразилию, чтобы ближе познакомиться с бразильским футболом, что было истолковано как предложение браизльцев коучу мадридского клуба.

Сам Рауль рассматривает «Реал» в качестве первого варианта, и Английскую Премьер-лигу – как резервную возможность. В феврале «Лидс» сделал ему предложение занять место уволенного Джесси Марша, однако экс-капитан «Реала» посчитал, что сейчас не лучший момент для участия в этом проекте. Его целью на данный момент является вывод «Кастильи» в Сегунду, второй дивизион Испании.