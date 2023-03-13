Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
Испания
13 марта 2023, 23:15 | Обновлено 13 марта 2023, 23:26
1573
1

Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти

Рауль Гонсалес отлично работает коучем молодежного клуба «Реал Кастилья»

13 марта 2023, 23:15 | Обновлено 13 марта 2023, 23:26
1573
1
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль

Наставник молодежного клуба «Реал Кастилья» Рауль Гонсалес получил одобрение спортивного руководства мадридского клуба в качестве кандидата на замену главному тренеру галактикос Карло Анчелотти.

Контракт итальянца заканчивается в 2024 году, и Рауль рассматривается как главная альтернатива итальянскому наставнику.

Раулю Гонсалесу Бланко, вечному капитану «Реала», принадлежит рекорд по количеству игр в истории клуба (741 матч). Специалисты отмечают отличную работу Рауля в «Кастилье», которая идет в топ-3 в группе 3-го дивизиона Испании.

Карло Анчелотти зовут в Бразилию, чтобы возглавить сборную этой страны летом. Агент Анчелотти Фрэнк Тримболи несколько дней назад летал в Бразилию, чтобы ближе познакомиться с бразильским футболом, что было истолковано как предложение браизльцев коучу мадридского клуба.

Сам Рауль рассматривает «Реал» в качестве первого варианта, и Английскую Премьер-лигу – как резервную возможность. В феврале «Лидс» сделал ему предложение занять место уволенного Джесси Марша, однако экс-капитан «Реала» посчитал, что сейчас не лучший момент для участия в этом проекте. Его целью на данный момент является вывод «Кастильи» в Сегунду, второй дивизион Испании.

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ливерпуль? Мы не должны думать об удержании результата»
ФОТО. Милота дня. Младший Лунин привыкает к газону на Сантьяго Бернабеу
Бензема оскорбил Дешама из-за его слов про ситуацию на ЧМ. Что случилось?
Карло Анчелотти Рауль Гонсалес Реал Мадрид отставка назначение тренера Реал Мадрид Кастилья
Источник AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
Футбол | 13 марта 2023, 18:59 17
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков

Никита Шевченко и Денис Попов присоединятся к команде

Без итальянцев. Милан потерял важные очки дома в игре с Салернитаной
Футбол | 13 марта 2023, 23:48 0
Без итальянцев. Милан потерял важные очки дома в игре с Салернитаной
Без итальянцев. Милан потерял важные очки дома в игре с Салернитаной

Гол Оливье Жиру, забитый в конце первого тайма, не оказался победным

УАФ: «Павелко продолжит исполнять свои обязанности»
Футбол | 13.03.2023, 18:26
УАФ: «Павелко продолжит исполнять свои обязанности»
УАФ: «Павелко продолжит исполнять свои обязанности»
Неправильно или некрасиво? Почему критика Срны в адрес Кривбасса нелогична
Футбол | 13.03.2023, 14:00
Неправильно или некрасиво? Почему критика Срны в адрес Кривбасса нелогична
Неправильно или некрасиво? Почему критика Срны в адрес Кривбасса нелогична
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
Теннис | 13.03.2023, 14:29
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Приклад Барси з Хаві, не дає спати босам Реала.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Брат вернулся. Зинченко опубликовал командное фото с загадкой
ФОТО. Брат вернулся. Зинченко опубликовал командное фото с загадкой
12.03.2023, 21:17 6
Футбол
Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс
Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс
13.03.2023, 10:50 23
Теннис
ВИДЕО. Тим Цзю нокаутировал Харрисона в Сиднее
ВИДЕО. Тим Цзю нокаутировал Харрисона в Сиднее
12.03.2023, 10:13 7
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
12.03.2023, 18:28 61
Футбол
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
13.03.2023, 17:39 5
Бокс
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
12.03.2023, 15:15 13
Бокс
Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо
Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо
13.03.2023, 07:55 41
Футбол
ВИДЕО. Разочарование дня. Мудрик отпраздновал отмененный гол в стиле Дрогба
ВИДЕО. Разочарование дня. Мудрик отпраздновал отмененный гол в стиле Дрогба
12.03.2023, 05:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности