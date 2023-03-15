Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Шахтеру придется сыграть свой лучший матч»

Защитник донецкого «Шахтера» Богдан Михайличенко стал участником пресс-конференции перед ответной игрой 1/8 финала Лиги Европы с «Фейенордом», который состоится 16 марта, начало – в 19:45 по киевскому времени. Напомним,

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– Богдан, ты пропускал первый матч, а теперь, вероятно, сыграешь. Какие аспекты лично для себя выделил, просматривая поединок в Варшаве?

– Во-первых, это очень сильная команда, которая любит играть с мячом. Потому, как сказал Мистер, нам придется отдать все силы и сыграть свой лучший матч. Будем готовиться, и надеюсь, что покажем свой футбол и пройдем дальше.

– Ты с Тимоном Велленройтером вместе играл в «Андерлехте», тепло поздоровался в Варшаве. Возможно, ты давал какие-то советы партнерам по поводу голкипера «Фейенорда», указывал на его слабые места?

– Я только говорил, что он хорошо играет ногами и что следует чаще пробивать, ведь там есть проблемы. Но ударов было не так много, поэтому надеюсь, что в этой игре будем больше бить.

– У «Шахтера» была непростая дорога в Нидерланды. Успели ли восстановиться, как сейчас чувствуете себя и как настроение в преддверии завтрашнего противостояния?

– Да, была тяжелая дорога, но было два дня на восстановление, поэтому готовы к игре.

– Мы уже говорили неделю назад с Игорем Йовичевичем про ваших тренерах по физподготовке. А как вам работается с испанскими специалистами, как проходят занятия, учитывая, что команда очень хорошо физически готова?

– Трудно. Очень тяжело. Но мы понимаем, что нам это нужно, потому идем в зал и работаем.