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Лига Европы
15 марта 2023, 19:57 | Обновлено 15 марта 2023, 20:10
182
0

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Шахтеру придется сыграть свой лучший матч»

Защитник – о второй игре с «Фейеноордом»

15 марта 2023, 19:57 | Обновлено 15 марта 2023, 20:10
182
0
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Шахтеру придется сыграть свой лучший матч»
ФК Шахтер Донецк. Богдан Михайличенко

Защитник донецкого «Шахтера» Богдан Михайличенко стал участником пресс-конференции перед ответной игрой 1/8 финала Лиги Европы с «Фейенордом», который состоится 16 марта, начало – в 19:45 по киевскому времени. Напомним,

.

– Богдан, ты пропускал первый матч, а теперь, вероятно, сыграешь. Какие аспекты лично для себя выделил, просматривая поединок в Варшаве?

– Во-первых, это очень сильная команда, которая любит играть с мячом. Потому, как сказал Мистер, нам придется отдать все силы и сыграть свой лучший матч. Будем готовиться, и надеюсь, что покажем свой футбол и пройдем дальше.

– Ты с Тимоном Велленройтером вместе играл в «Андерлехте», тепло поздоровался в Варшаве. Возможно, ты давал какие-то советы партнерам по поводу голкипера «Фейенорда», указывал на его слабые места?

– Я только говорил, что он хорошо играет ногами и что следует чаще пробивать, ведь там есть проблемы. Но ударов было не так много, поэтому надеюсь, что в этой игре будем больше бить.

– У «Шахтера» была непростая дорога в Нидерланды. Успели ли восстановиться, как сейчас чувствуете себя и как настроение в преддверии завтрашнего противостояния?

– Да, была тяжелая дорога, но было два дня на восстановление, поэтому готовы к игре.

– Мы уже говорили неделю назад с Игорем Йовичевичем про ваших тренерах по физподготовке. А как вам работается с испанскими специалистами, как проходят занятия, учитывая, что команда очень хорошо физически готова?

– Трудно. Очень тяжело. Но мы понимаем, что нам это нужно, потому идем в зал и работаем.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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