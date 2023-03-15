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Молодежные турниры
15 марта 2023, 19:36 | Обновлено 15 марта 2023, 19:53
524
0

Нагорняк назвал состав сборной U-19 на сбор перед элит-раундом отбора Евро

Украинцы ждет турнир в Испании

15 марта 2023, 19:36 | Обновлено 15 марта 2023, 19:53
524
0
Нагорняк назвал состав сборной U-19 на сбор перед элит-раундом отбора Евро
УАФ. Сергей Нагорняк

Главный тренер сборной Украины U-19 Сергей Нагорняк определился с составом подопечных, который 19 марта начнет подготовительный сбор перед поединками элитного раунда квалификации чемпионата Европы 2023 года.

Сине-желтые, как известно, с 22 по 28 марта сыграют в Испании, где померятся силами с ровесниками из испанской сборной (28 марта), а также команд Люксембурга (22 марта) и Дании (25 марта).

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Юрий-Владимир Герета («Рух» Львов), Денис Барченко («Шахтер» Донецк)

Защитники: Андрей Булеза («Минай»), Александр Роспутько («Шахтер» Донецк), Артем Бенедюк («Динамо» Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела (все – «Рух» Львов), Даниил Удод («Аль-Айн», ОАЭ)

Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко, Антон Глущенко (все – «Шахтер» Донецк), Антон Царенко («Динамо» Киев), Кирилл Сигеев («Александрия»), Дмитрий Черныш («Ворскла» Полтава), Иван Варфоломеев («Слован», Чехия), Владимир Харабара («Нюрнберг», Германия), Никита Александров («Ривас Мадрид», Испания)

Нападающий: Игорь Горбач («Динамо» Киев).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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