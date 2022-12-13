НАГОРНЯК: «В очном матче с испанцами решим, кому ехать на чемпионат Европы»

С 22 по 28 марта 2023 года юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2004 года рождения) будет играть в элитном раунде отбора чемпионата Европы. По итогам жеребьевки, которая состоялась 8 декабря, выяснилось, что сине-желтые встретятся с командами Испании (хозяева турнира), Дании и Люксембурга.



Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Сергей Нагорняк прокомментировал результаты жеребьевки элит-раунда отбора Евро-2023.



– Вышел нормальный жребий, – сказал наставник. – Хотя, конечно, из второй корзины нам достался, пожалуй, самый сильный оппонент в лице испанцев. У нас с ними последняя игра, поэтому в очном поединке и решим, кому ехать на чемпионат Европы. И ничего страшного в том, что соревнования пройдут в Испании, нет. Во время квалификации футболисты сборной Украины почувствовали, что можно играть с любым соперником, невзирая на то, какие ценники висят на его исполнителях.



В то же время, никто не собирается сбрасывать со счетов Данию и Люксембург. Это будут очень сложные матчи. К примеру, Нидерланды не попали в элит-раунд, а Люксембург там оказался. В квалификационном турнире вообще хватало сюрпризов.



Вряд ли зимой выйдет собраться, поскольку все клубы будут готовиться к чемпионату, поэтому, скорее всего, наша подготовка пройдет накануне официальных соревнований. Но ничего, будем исходить из той ситуации, в которой находимся, будем рассчитывать на тех футболистов, которые выступали в квалификационном раунде.