Милан и Интер повторили в ЛЧ достижение 17-летней давности
Клубы из Милана сыграют в четвертьфинале
Впервые за последние 17 лет «Милан» и «Интер» вместе вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Как известно, «Интер» по сумме двух матчей 1/8 финала сломил сопротивление португальского «Порту» (1:0 дома, 0:0 на выезде), а «Милан» выбил из розыгрыша «Тоттенхэм» (также 1:0 дома, 0:0 в гостях).
Последний раз «Милан» и «Интер» вместе играли в 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2005/2006. Тогда «нерадзурри» не смогли пройти в полуфинал, уступив «Вильярреалу». «Милан» выбыл из розыгрыша в полуфинале, проиграв «Барселоне».
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