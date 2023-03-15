Милан и Интер повторили в ЛЧ достижение 17-летней давности

Впервые за последние 17 лет «Милан» и «Интер» вместе вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как известно, «Интер» по сумме двух матчей 1/8 финала сломил сопротивление португальского «Порту» (1:0 дома, 0:0 на выезде), а «Милан» выбил из розыгрыша «Тоттенхэм» (также 1:0 дома, 0:0 в гостях).

Последний раз «Милан» и «Интер» вместе играли в 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2005/2006. Тогда «нерадзурри» не смогли пройти в полуфинал, уступив «Вильярреалу». «Милан» выбыл из розыгрыша в полуфинале, проиграв «Барселоне».