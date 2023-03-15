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Бразилия
15 марта 2023, 17:52 |
808
0

Бывший наставник Бундестима хочет возглавить сборную Бразилии

Йоахим Лёв сейчас без работы

15 марта 2023, 17:52 |
808
0
Бывший наставник Бундестима хочет возглавить сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лев

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв хочет возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Лёв возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 годы, и с тех пор остается без работы. Ранее немецкий специалист рассматривался на должность главного тренера сборной Бельгии.

Сборную Бразилии после вылета в четвертьфинале ЧМ-2022 покинул главный тренер команды, Тите. Сейчас его обязанности временно исполняет Рамон Менезес.

Напомним, в 2014 году Лёв привел сборную Германии к победе в чемпионате мира, в полуфинале обыграв Бразилию со счетом 7:1.

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Йоахим Лёв сборная Бразилии по футболу
Источник Bild
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