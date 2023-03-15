Бывший наставник Бундестима хочет возглавить сборную Бразилии
Йоахим Лёв сейчас без работы
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв хочет возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Лёв возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 годы, и с тех пор остается без работы. Ранее немецкий специалист рассматривался на должность главного тренера сборной Бельгии.
Сборную Бразилии после вылета в четвертьфинале ЧМ-2022 покинул главный тренер команды, Тите. Сейчас его обязанности временно исполняет Рамон Менезес.
Напомним, в 2014 году Лёв привел сборную Германии к победе в чемпионате мира, в полуфинале обыграв Бразилию со счетом 7:1.
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