Бывший наставник Бундестима хочет возглавить сборную Бразилии

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв хочет возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Лёв возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 годы, и с тех пор остается без работы. Ранее немецкий специалист рассматривался на должность главного тренера сборной Бельгии.

Сборную Бразилии после вылета в четвертьфинале ЧМ-2022 покинул главный тренер команды, Тите. Сейчас его обязанности временно исполняет Рамон Менезес.

Напомним, в 2014 году Лёв привел сборную Германии к победе в чемпионате мира, в полуфинале обыграв Бразилию со счетом 7:1.