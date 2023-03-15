Эрик, которым интересовался Шахтер, получил гражданство ОАЭ

22-летний бразильский левый защитник «Аль-Айна» Эрик больше не будет считаться легионером в чемпионате ОАЭ.

Сообщается, что футболист получил гражданство этой арабской страны, хотя, по данным прессы, это не было желанием самого Эрика.

В начале нынешнего года на «Аль-Айн» с предложением на 1,2 миллиона евро о покупке Эрика выходил «Шахтер». Футболист хотел перебраться в украинский клуб, но арабский клуб пожелал, чтобы защитник остался в его рядах.

В текущем сезоне на счету Эрика 23 матча, 4 гола и 4 ассиста за «Аль-Айн».