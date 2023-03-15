Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик, которым интересовался Шахтер, получил гражданство ОАЭ
Другие новости
15 марта 2023, 15:17 |
408
0

Эрик, которым интересовался Шахтер, получил гражданство ОАЭ

«Горняки» хотели подписать защитника в зимнее трансферное окно

15 марта 2023, 15:17 |
408
0
Эрик, которым интересовался Шахтер, получил гражданство ОАЭ
Instagram. Эрик

22-летний бразильский левый защитник «Аль-Айна» Эрик больше не будет считаться легионером в чемпионате ОАЭ.

Сообщается, что футболист получил гражданство этой арабской страны, хотя, по данным прессы, это не было желанием самого Эрика.

В начале нынешнего года на «Аль-Айн» с предложением на 1,2 миллиона евро о покупке Эрика выходил «Шахтер». Футболист хотел перебраться в украинский клуб, но арабский клуб пожелал, чтобы защитник остался в его рядах.

В текущем сезоне на счету Эрика 23 матча, 4 гола и 4 ассиста за «Аль-Айн».

По теме:
Фейеноорд – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Источник: Ризнык получил серьезную травму и пропустит не менее 2 месяцев
Он с большим сердцем. Палкин пообещал, что Ракицкий выскажется о войне
Эрик (Йоргенс де Менезес) Аль-Айн смена гражданства чемпионат ОАЭ по футболу ОАЭ Шахтер Донецк
Источник Revista Colorada
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
Биатлон | 14 марта 2023, 19:44 1
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры

Дениз Херрманн-Вик повесит лыжи на гвоздь

Верес предложил УАФ изменить предельный срок подачи заявки на VAR
Футбол | 15 марта 2023, 14:32 4
Верес предложил УАФ изменить предельный срок подачи заявки на VAR
Верес предложил УАФ изменить предельный срок подачи заявки на VAR

Ровенский клуб считает, что предельный срок нужно уменьшить с 14 до 7 дней до начала матча

Экс-чемпион мира: «Лома – единственная причина, почему у Хейни все пояса»
Бокс | 14.03.2023, 15:02
Экс-чемпион мира: «Лома – единственная причина, почему у Хейни все пояса»
Экс-чемпион мира: «Лома – единственная причина, почему у Хейни все пояса»
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Бокс | 14.03.2023, 20:11
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
Бокс | 15.03.2023, 10:07
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
15.03.2023, 00:12 4
Футбол
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
13.03.2023, 08:46 1
Футбол
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
13.03.2023, 14:29 9
Теннис
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
14.03.2023, 17:29 12
Футбол
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
14.03.2023, 23:51 36
Футбол
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
14.03.2023, 04:51 5
Другие виды
Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс
Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс
13.03.2023, 10:50 24
Теннис
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
13.03.2023, 17:39 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности