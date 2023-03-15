Антонио РЮДИГЕР: «Мы не должны расслабляться в первые 15 минут»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Мы не должны расслабляться в первые 15 минут. Это крайне важно», - сказал Рюдигер.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится в среду, 15 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 5:2.