Лига чемпионов15 марта 2023, 13:18 | Обновлено 15 марта 2023, 13:29
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Антонио РЮДИГЕР: «Мы не должны расслабляться в первые 15 минут»
Защитник «Реала» – о предстоящем матче с «Ливерпулем»
15 марта 2023, 13:18 | Обновлено 15 марта 2023, 13:29
146
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».
«Мы не должны расслабляться в первые 15 минут. Это крайне важно», - сказал Рюдигер.
Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится в среду, 15 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 5:2.
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