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Лига чемпионов
15 марта 2023, 13:18 | Обновлено 15 марта 2023, 13:29
146
0

Антонио РЮДИГЕР: «Мы не должны расслабляться в первые 15 минут»

Защитник «Реала» – о предстоящем матче с «Ливерпулем»

15 марта 2023, 13:18 | Обновлено 15 марта 2023, 13:29
146
0
Антонио РЮДИГЕР: «Мы не должны расслабляться в первые 15 минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Мы не должны расслабляться в первые 15 минут. Это крайне важно», - сказал Рюдигер.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится в среду, 15 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 5:2.

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Антонио Рюдигер Ливерпуль Реал Мадрид Реал - Ливерпуль Лига чемпионов
Источник УЕФА
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