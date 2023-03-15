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Лига чемпионов
15 марта 2023, 13:00 | Обновлено 15 марта 2023, 14:01
144
0

Тренер Айнтрахта: «В первой игре Наполи выжал максимум из наших ошибок»

Оливер Гласнер – о предстоящем ответном матче с итальянским клубом

15 марта 2023, 13:00 | Обновлено 15 марта 2023, 14:01
144
0
Тренер Айнтрахта: «В первой игре Наполи выжал максимум из наших ошибок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи».

«Мы думаем, какая тактика может сработать против «Наполи». Они очень агрессивно прессингуют, и в первом матче мы были недостаточно быстры. Мы пересмотрели ту игру. «Наполи» больше владел мячом до 60-й минуты и выжал максимум из наших ошибок. В субботу против «Аталанты» они забили, когда инициативой владел уже соперник. То же самое произшло и в первой игре против нас. Когда играешь на самом высоком уровне, такое случается», - сказал Гласнер.

Матч «Наполи» – «Айнтрахт» состоится в среду, 15 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:0.

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Оливер Гласнер Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Наполи Наполи - Айнтрахт
Источник УЕФА
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