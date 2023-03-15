Тренер Айнтрахта: «В первой игре Наполи выжал максимум из наших ошибок»

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи».

«Мы думаем, какая тактика может сработать против «Наполи». Они очень агрессивно прессингуют, и в первом матче мы были недостаточно быстры. Мы пересмотрели ту игру. «Наполи» больше владел мячом до 60-й минуты и выжал максимум из наших ошибок. В субботу против «Аталанты» они забили, когда инициативой владел уже соперник. То же самое произшло и в первой игре против нас. Когда играешь на самом высоком уровне, такое случается», - сказал Гласнер.

Матч «Наполи» – «Айнтрахт» состоится в среду, 15 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:0.