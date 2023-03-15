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Лига чемпионов
15 марта 2023, 12:15 | Обновлено 15 марта 2023, 12:31
546
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы после разгромной победы над Лейпцигом

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

15 марта 2023, 12:15 | Обновлено 15 марта 2023, 12:31
546
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы после разгромной победы над Лейпцигом
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции главного тренера английского «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы после победы над немецким «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Манчестер Сити - РБ Лейпциг Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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