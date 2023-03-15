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  4. Джастин ЛОНВЕЙК: «Нам нужно добывать 3 очка в каждой игре»
Украина. Премьер лига
15 марта 2023, 11:58 | Обновлено 15 марта 2023, 11:59
257
0

Джастин ЛОНВЕЙК: «Нам нужно добывать 3 очка в каждой игре»

Хавбек «Динамо» – о победе над «Днепром-1»

15 марта 2023, 11:58 | Обновлено 15 марта 2023, 11:59
257
0
Джастин ЛОНВЕЙК: «Нам нужно добывать 3 очка в каждой игре»
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Нидерландский полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк прокомментировал победу над «Днепром-1» (1:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

– Насколько важна победа над одним из основных конкурентов?
– Да, это очень важная победа. Мы проиграли в прошлом матче, поэтому нам нужно добывать 3 очка в каждой игре.

Отметим, что после 17 туров «Динамо» занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата УПЛ, имея в активе 33 очка.

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Джастин Лонвейк Динамо Киев Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 - Динамо
Источник Профутбол Digital
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