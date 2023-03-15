Джастин ЛОНВЕЙК: «Нам нужно добывать 3 очка в каждой игре»

Нидерландский полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк прокомментировал победу над «Днепром-1» (1:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

– Насколько важна победа над одним из основных конкурентов?

– Да, это очень важная победа. Мы проиграли в прошлом матче, поэтому нам нужно добывать 3 очка в каждой игре.

Отметим, что после 17 туров «Динамо» занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата УПЛ, имея в активе 33 очка.