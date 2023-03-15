Украина. Премьер лига15 марта 2023, 11:58 | Обновлено 15 марта 2023, 11:59
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Джастин ЛОНВЕЙК: «Нам нужно добывать 3 очка в каждой игре»
Хавбек «Динамо» – о победе над «Днепром-1»
15 марта 2023, 11:58 | Обновлено 15 марта 2023, 11:59
257
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Нидерландский полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк прокомментировал победу над «Днепром-1» (1:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.
– Насколько важна победа над одним из основных конкурентов?
– Да, это очень важная победа. Мы проиграли в прошлом матче, поэтому нам нужно добывать 3 очка в каждой игре.
Отметим, что после 17 туров «Динамо» занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата УПЛ, имея в активе 33 очка.
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