ФАБИНЬО: «Мы должны сыграть хладнокровно и умно против Реала»
Хавбек «Ливерпуля» – о предстоящем ответном матче со «сливочными»
Полузащитник английского «Ливерпуля» Фабиньо поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
«Мы должны сыграть хладнокровно. Сделаем все возможное, чтобы насладиться игрой. И посмотрим, сможем ли мы добраться до дополнительного времени. Кто знает, может быть, сумеем даже забить больше и выбить «Реал» в основное время. Но это очень трудная задача. Надо сыграть умно», - сказал Фабиньо.
Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится в среду, 15 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 5:2.
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