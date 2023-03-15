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Лига чемпионов
15 марта 2023, 11:37 | Обновлено 15 марта 2023, 11:40
216
0

ФАБИНЬО: «Мы должны сыграть хладнокровно и умно против Реала»

Хавбек «Ливерпуля» – о предстоящем ответном матче со «сливочными»

15 марта 2023, 11:37 | Обновлено 15 марта 2023, 11:40
216
0
ФАБИНЬО: «Мы должны сыграть хладнокровно и умно против Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник английского «Ливерпуля» Фабиньо поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы должны сыграть хладнокровно. Сделаем все возможное, чтобы насладиться игрой. И посмотрим, сможем ли мы добраться до дополнительного времени. Кто знает, может быть, сумеем даже забить больше и выбить «Реал» в основное время. Но это очень трудная задача. Надо сыграть умно», - сказал Фабиньо.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится в среду, 15 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 5:2.

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Фабиньо Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Ливерпуль
Источник УЕФА
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