Хакан ЧАЛХАНОГЛУ «Эмоции захлестывают»

Полузащитник итальянского «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал ничью с португальским «Порту» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сейчас эмоции захлестывают. После стольких лет мы вышли в четвертьфинал и гордимся этим достижением.

Мы допустили несколько ошибок, но справились. Это было нелегко. Поздравляю команду с хорошо проделанной работой», - сказал Чалханоглу.