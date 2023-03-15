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Лига чемпионов
15 марта 2023, 10:59 | Обновлено 15 марта 2023, 11:03
359
0

Хакан ЧАЛХАНОГЛУ «Эмоции захлестывают»

Хавбек «Интера» – о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов

15 марта 2023, 10:59 | Обновлено 15 марта 2023, 11:03
359
0
Хакан ЧАЛХАНОГЛУ «Эмоции захлестывают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Полузащитник итальянского «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал ничью с португальским «Порту» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сейчас эмоции захлестывают. После стольких лет мы вышли в четвертьфинал и гордимся этим достижением.

Мы допустили несколько ошибок, но справились. Это было нелегко. Поздравляю команду с хорошо проделанной работой», - сказал Чалханоглу.

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Хакан Чалханоглу Интер Милан Порту Порту - Интер Лига чемпионов
Источник УЕФА
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