Лига чемпионов15 марта 2023, 10:59 | Обновлено 15 марта 2023, 11:03
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Хакан ЧАЛХАНОГЛУ «Эмоции захлестывают»
Хавбек «Интера» – о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов
15 марта 2023, 10:59 | Обновлено 15 марта 2023, 11:03
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Полузащитник итальянского «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал ничью с португальским «Порту» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Сейчас эмоции захлестывают. После стольких лет мы вышли в четвертьфинал и гордимся этим достижением.
Мы допустили несколько ошибок, но справились. Это было нелегко. Поздравляю команду с хорошо проделанной работой», - сказал Чалханоглу.
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