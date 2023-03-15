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Лига чемпионов
15 марта 2023, 10:38 | Обновлено 15 марта 2023, 10:41
216
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не будем полагаться на добытое преимущество»

Наставник «Реала» – о предстоящем ответном матче против «Ливерпуля»

15 марта 2023, 10:38 | Обновлено 15 марта 2023, 10:41
216
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не будем полагаться на добытое преимущество»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Задача перед командой простая: сыграть как можно лучше, как в первом матче. Мы не хотим подсчитывать шансы, просто хотим быть в игре с первых минут. Надо провести ее максимально интенсивно, с энтузиазмом и победным настроем.

Мы не сильно много обсуждали первый матч. Просто обратили внимание на то, где сыграли правильно, а где плохо. Думаю, у нас многое тогда получилось, особенно в атаке. На этом и надо сосредоточиться, но мы не будем полагаться на добытое преимущество. Матч будет открытым. Мы хотим показать атакующий футбол», - сказал Анчелотти.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится в среду, 15 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 5:2.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль Реал - Ливерпуль
Источник УЕФА
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