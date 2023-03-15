Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не будем полагаться на добытое преимущество»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Задача перед командой простая: сыграть как можно лучше, как в первом матче. Мы не хотим подсчитывать шансы, просто хотим быть в игре с первых минут. Надо провести ее максимально интенсивно, с энтузиазмом и победным настроем.

Мы не сильно много обсуждали первый матч. Просто обратили внимание на то, где сыграли правильно, а где плохо. Думаю, у нас многое тогда получилось, особенно в атаке. На этом и надо сосредоточиться, но мы не будем полагаться на добытое преимущество. Матч будет открытым. Мы хотим показать атакующий футбол», - сказал Анчелотти.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится в среду, 15 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 5:2.