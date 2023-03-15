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Лига чемпионов
15 марта 2023, 09:43 | Обновлено 15 марта 2023, 09:44
364
0

Лучано СПАЛЕТТИ: «Я спокоен, но мы должны быть голодны»

Главный тренер «Наполи» – об ответной встрече с против «Айнтрахта»

15 марта 2023, 09:43 | Обновлено 15 марта 2023, 09:44
364
0
Лучано СПАЛЕТТИ: «Я спокоен, но мы должны быть голодны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (первый матч итальянцы выиграли со счетом 2:0 на выезде).

«Чтобы построить великие команды, нужны великие игроки, другого пути нет. Затем игроки должны быть скромными и играть на команду. Затем мы ищем правильную тактику, с точки зрения системы, находим консенсус и работаем в этом направлении. Тогда, если этот подход понравится фанатам «Наполи», всегда таким страстным, то добиться чего-то станет еще проще.

Я спокоен, потому что знаю силу и качество своих игроков. Они смогут воспроизвести то же качество, которое демонстрируют почти всегда каждый раз. Мы должны быть голодны, думать о том, чтобы пройти дальше, и больше ничего.

Команда Гласнера очень сильна. В прошлом сезоне они обыграли «Барселону», которая выбила нас из Лиги Европы. Вы должны иметь большое уважение. Мы знаем, что это будет очень сложный матч, и мы не можем попасть в ловушку самоуспокоенности... Это не наш путь», – сказал Спаллетти.

Ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, начало в 22:00 по Киеву.

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Лучано Спаллетти Наполи Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов прогнозы на футбол Наполи - Айнтрахт
Источник УЕФА
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