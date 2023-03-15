Гари ЛИНЕКЕР – о пента-трике Холанда: «В этом парне что-то есть»
Футбольный эксперт – о новом достижении норвежского футболиста
Бывший форвард сборной Англии и «Барселоны» Гари Линекер с юмором отреагировал на перформанс нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в матче Лиги чемпионов.
«Думаю, в этом парне что-то есть», – написал бывший форвард сборной Англии в твиттере.
Отметим, что «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ разгромил «РБ Лейпциг» (7:0), а Холанд забил пять голов, став всего третьим в истории игроком, которому удавалось сделать подобное в рамках самого престижного европейского еврокубкового турнира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наша страна может лишиться возможности стать одним из организаторов чемпионата мира 2030
«Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг» со счетом 7:0 в ответном матче 1/8 финала ЛЧ