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  4. Гари ЛИНЕКЕР – о пента-трике Холанда: «В этом парне что-то есть»
Лига чемпионов
15 марта 2023, 08:20 |
1162
0

Гари ЛИНЕКЕР – о пента-трике Холанда: «В этом парне что-то есть»

Футбольный эксперт – о новом достижении норвежского футболиста

15 марта 2023, 08:20 |
1162
0
Гари ЛИНЕКЕР – о пента-трике Холанда: «В этом парне что-то есть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Бывший форвард сборной Англии и «Барселоны» Гари Линекер с юмором отреагировал на перформанс нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в матче Лиги чемпионов.

«Думаю, в этом парне что-то есть», – написал бывший форвард сборной Англии в твиттере.

Отметим, что «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ разгромил «РБ Лейпциг» (7:0), а Холанд забил пять голов, став всего третьим в истории игроком, которому удавалось сделать подобное в рамках самого престижного европейского еврокубкового турнира.

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Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити - РБ Лейпциг Гари Линекер
Источник Twitter
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