Эрлинг ХОЛАНД: «У меня туман в голове. Не могу вспомнить, как забивал голы»

Норвежский форвард Эрлинг Холанд прокомментировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0), в котором он забил 5 голов:

«У меня туман сейчас в голове, и даже не могу вспомнить голы. Помню, что бил, не задумываясь. Я так устал после всех этих празднований.

Грандиозный вечер. Очень горжусь тем, что играю в Лиге чемпионов. Люблю этот турнир, как всем известно. Пять голов, победа со счетом 7:0 в этом турнире. Я очень счастлив.

Мы работали над прессингом на вчерашней тренировке. Особенно учитывая то, что играем дома, мы должны были оказывать давление, должны были бегать. У нас очень хорошо получается, перехватив мяч, идти с ним вперед, особенно когда его ведет к воротам Кевин де Брюйне».