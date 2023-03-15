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Лига чемпионов
15 марта 2023, 06:23 | Обновлено 15 марта 2023, 06:29
446
0

Эрлинг ХОЛАНД: «У меня туман в голове. Не могу вспомнить, как забивал голы»

Норвежский форвард очень устал после празднований победы над «РБ Лейпциг»

15 марта 2023, 06:23 | Обновлено 15 марта 2023, 06:29
446
0
Эрлинг ХОЛАНД: «У меня туман в голове. Не могу вспомнить, как забивал голы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский форвард Эрлинг Холанд прокомментировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0), в котором он забил 5 голов:

«У меня туман сейчас в голове, и даже не могу вспомнить голы. Помню, что бил, не задумываясь. Я так устал после всех этих празднований.

Грандиозный вечер. Очень горжусь тем, что играю в Лиге чемпионов. Люблю этот турнир, как всем известно. Пять голов, победа со счетом 7:0 в этом турнире. Я очень счастлив.

Мы работали над прессингом на вчерашней тренировке. Особенно учитывая то, что играем дома, мы должны были оказывать давление, должны были бегать. У нас очень хорошо получается, перехватив мяч, идти с ним вперед, особенно когда его ведет к воротам Кевин де Брюйне».

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Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити - РБ Лейпциг видео голов и обзор
Источник УЕФА
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