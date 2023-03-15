Марко РОЗЕ: «Я хорошо знаю Холанда. Он забил четыре... Нет, даже пять!»

Главный тренер немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» Марко Розе прокомментировал крупное поражение со счетом 0:7 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»:

«Особенно плохо нам приходилось обороняться в штрафной площади. И мы сделали это в 1/8 финала Лиги чемпионов! Они кое-что изменили в прессинге по сравнению со вторым таймом в Лейпциге, и мы этого не ожидали.

Нам так и не удалось войти в игру. Это моя ответственность. Мы пропустили голы много, это огорчает. «Сити» более чем заслужил свою победу.

Я очень хорошо знаю Эрлинга, знаю его качества. Когда Эрлинг близок к воротам, он хочет забивать гол. Сегодня он забил четыре – нет, даже пять!».

Защитник «РБ Лейпциг» Бенджамин Хенрикс:

«Я никогда раньше не проигрывал со счетом 7:0 в своей карьере. Это жестокий и горький вечер для нас. Холанд физически очень силен. У него есть что предложить, от него очень трудно защищаться».

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг:

«Это не очень хорошо. Я не хочу искать оправдания. Это больно. «Сити» выступил хорошо, у них фантастическая команда. Мы должны быть честными: у нас не было шансов».