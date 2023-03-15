15 марта на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Айнтрахтом» (Франкфурт).

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Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

В 1994-м году Айнтрахт дважды по 1:0 выигрывал у Наполи. Впрочем, итальянцы де-факто взяли реванш, забив 2 безответных мяча в первом поединке 1/8 финала ЛЧ в Германии.