15 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с английским «Ливерпулем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Первую встречу на «Энфилде» выиграл мадридский «Реал» со счетом 5:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Ливерпуль».

Benzema leads the line for Madrid 👊#UCL pic.twitter.com/OW1iK69AFY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2023