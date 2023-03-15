Реал – Ливерпуль. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 15 марта в 22:00 по Киеву
15 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с английским «Ливерпулем».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Первую встречу на «Энфилде» выиграл мадридский «Реал» со счетом 5:2.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Ливерпуль».
Benzema leads the line for Madrid 👊#UCL pic.twitter.com/OW1iK69AFY— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2023
🔴 Darwin, Gakpo, Jota & Salah all start for Liverpool.#UCL pic.twitter.com/HW4vqDc0yl— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джессика Пегула и Каролин Гарсия завершили борьбу на соревнованиях в Калифорнии
Фьюри будет помогать Джош Тейлор