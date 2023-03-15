Его выгнали с ЧМ-2022. WhoScored назвал лучшего игрока матча Порту – Интер

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Интером». Игра завершилась со счетом 0:0.

Первый поединок, который состоялся в Италии, остался за «нерадзурри» – 1:0. По итогам двух встречи в 1/4 финала ЛЧ прошел «Интер».

После поединка статистический портал WhoScored назвал лучшего игрока матча. Им стал голкипер «Интера» Андре Онана. Он получил оценку 8,5 баллов. За игру 26-летний камерунец совершил 6 полезных действий: 3 раза сделал сейв в пределах штрафной площади, дважды отбил мяч и 1 раз перехватил навес.

Онана известен тем, что его выгнали со сборной Камеруна на ЧМ-2022 по футболу в Катаре из-за ссоры с коучем. Вскоре Андре завершил карьеру в национальной команде.

Интересно, что по версии UEFA лучшим стал Хакан Чалханоглу, который получил от WhoScored 7,3 балла.