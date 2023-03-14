Киборг – в компании Месси и экс-звезды Шахтера. Холанд вошел в историю ЛЧ

Во вторник, 14 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» (игра в Германии завершилась со счетом 1:1).

Если первый поединок можно было назвать более-менее равным, то на «Этихаде» происходит разгром – к 85-й минуте матча счет 6:0 в пользу «горожан».

Норвежский киборг Эрлинг Холанд в этой встрече за 63 минуты оформил пента-трик.

До Эрлинга забить 5 голов в одной игре удавалось только двум игрокам в истории Лиги чемпионов: Лионелю Месси и Луису Адриано. В матче 1/8 финала ЛЧ сезона 2011/12 Месси забил пять раз в ворота «Байера» за «Барселону» (7:1 в пользу каталонского клуба). Луис Адриано в донецком «Шахтере» на групповом этапе ЛЧ сезона 2014/15 повторил достижения Месси. Тогда это был поединок против БАТЭ, который завершился со счетом 7:0 в пользу «горняков».