Обещал – сделал. Голкипер Баварии отправил своему спасителю 700 кг шоколада
Ян Зоммер поблагодарил Де Лигта за спасение ворот во время матча ЛЧ
Голкипер немецкого футбольного клуба «Бавария» Ян Зоммер отправил партнеру по команде нидерландскому защитнику Маттейсу де Лигту 700 килограммов швейцарского шоколада.
Дело в том, что швейцарский вратарь пообещал таким образом отблагодарить Де Лигта за спасение ворот в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ.
В конце первого тайма Зоммер неудачно сыграл в штрафной и оставил ворота пустыми. Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья имел отличный шанс вывести свою команду вперед, однако после не самого сильного удара Де Лигт вынес мяч буквально с ленточки.
Швейцарская компания Kägi отправила грузовик из Тоггенбурга в Мюнхен, чтобы передать де Лигту сладости от имени вратаря. Причина не называется.
Однако на подъезде к Мюнхену выяснилось, что передать шоколад футболисту не получится. Как сообщают немецкие СМИ, сладости были пожертвованы благотворительной организации в Мюнхене.
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