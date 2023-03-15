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  4. Обещал – сделал. Голкипер Баварии отправил своему спасителю 700 кг шоколада
Лига чемпионов
15 марта 2023, 05:33 | Обновлено 15 марта 2023, 06:36
1057
0

Обещал – сделал. Голкипер Баварии отправил своему спасителю 700 кг шоколада

Ян Зоммер поблагодарил Де Лигта за спасение ворот во время матча ЛЧ

15 марта 2023, 05:33 | Обновлено 15 марта 2023, 06:36
1057
0
Обещал – сделал. Голкипер Баварии отправил своему спасителю 700 кг шоколада
Kägi

Голкипер немецкого футбольного клуба «Бавария» Ян Зоммер отправил партнеру по команде нидерландскому защитнику Маттейсу де Лигту 700 килограммов швейцарского шоколада.

Дело в том, что швейцарский вратарь пообещал таким образом отблагодарить Де Лигта за спасение ворот в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ.

В конце первого тайма Зоммер неудачно сыграл в штрафной и оставил ворота пустыми. Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья имел отличный шанс вывести свою команду вперед, однако после не самого сильного удара Де Лигт вынес мяч буквально с ленточки.

Швейцарская компания Kägi отправила грузовик из Тоггенбурга в Мюнхен, чтобы передать де Лигту сладости от имени вратаря. Причина не называется.

Однако на подъезде к Мюнхену выяснилось, что передать шоколад футболисту не получится. Как сообщают немецкие СМИ, сладости были пожертвованы благотворительной организации в Мюнхене.

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Маттейс де Лигт Ян Зоммер благотворительность Лига чемпионов ПСЖ Бавария - ПСЖ Бавария
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