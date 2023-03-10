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Лига наций
10 марта 2023, 12:03 | Обновлено 10 марта 2023, 12:22
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0

ВИДЕО. Бешеный сейв Де Лигта принес Баварии победу над ПСЖ? Фейл Витиньи

Парижане могли выйти вперед в конце первого тайма

10 марта 2023, 12:03 | Обновлено 10 марта 2023, 12:22
410
0
ВИДЕО. Бешеный сейв Де Лигта принес Баварии победу над ПСЖ? Фейл Витиньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

В среду, 8 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев. Первый поединок также остался за немецкой командой (1:0) и по сумме двух встреч «Бавария» вышла в 1/4 финала ЛЧ.

В конце первого тайма голкипер «Баварии» Ян Зоммер неудачно сыграл в штрафной и оставил ворота пустыми. Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья имел отличный шанс вывести свою команду вперед, однако после не самого сильного удара нидерландский защитник «Баварии» Де Лигт вынес мяч буквально с ленточки.

Парижане не реализовали 100% момент, а во втором тайме пропустили два безответных гола.

После поединка Ян Зоммер пообещел Де Лигту привести к его дому грузовик со швейцарским шоколадом. А вот как свой сейв прокомментировал Де Лигт:

«Это было очень, очень приятно. Когда мой партнёр по команде теряет мяч, я должен быть готов подстраховать его. Сегодня получилось идеально. К счастью, тот удар не был слишком сильным, а я оказался в нужном месте. Это был мой вечер».

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Витинья (ПСЖ) Маттейс де Лигт Ян Зоммер Бавария ПСЖ Бавария - ПСЖ видео Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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