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Лига чемпионов
14 марта 2023, 21:10 |
217
0

Судить будет арбитр финала ЧМ. Стартовые составы на матч ЛЧ Порту – Интер

Поединок начнется 14 марта в 22:00 по Киеву

14 марта 2023, 21:10 |
217
0
Судить будет арбитр финала ЧМ. Стартовые составы на матч ЛЧ Порту – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта на «Драгау» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» встретится с «Интером».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече команд, которая состоялась в Италии 22 февраля, с минимальным счетом победили хозяева – 1:0.

Интересно, что арбитром встречи назначен Шимон Марциняк, который работал в финале ЧМ-2022 в Катаре.

Тренеры определили стартовые составы команд:

«Порту»: Кошта, Кардозу, Маркано, Урибе, Тареми, Пепе, Заиду, Галено, Груич, Эванилсон, Эустакиу.

«Интер»: Онана, Джеко, Ачерби, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Дармиан, Бастони, Думфрис, Мартинес.

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Шимон Марциняк Порту Порту - Интер Интер Милан стартовые составы Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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