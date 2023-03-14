Судить будет арбитр финала ЧМ. Стартовые составы на матч ЛЧ Порту – Интер
Поединок начнется 14 марта в 22:00 по Киеву
14 марта на «Драгау» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» встретится с «Интером».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В первой встрече команд, которая состоялась в Италии 22 февраля, с минимальным счетом победили хозяева – 1:0.
Интересно, что арбитром встречи назначен Шимон Марциняк, который работал в финале ЧМ-2022 в Катаре.
Тренеры определили стартовые составы команд:
«Порту»: Кошта, Кардозу, Маркано, Урибе, Тареми, Пепе, Заиду, Галено, Груич, Эванилсон, Эустакиу.
«Интер»: Онана, Джеко, Ачерби, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Дармиан, Бастони, Думфрис, Мартинес.
Breaking news! 🗞️👇#ForzaInter #PortoInter #UCL pic.twitter.com/hMfFUeLMnK— Inter (@Inter_en) March 14, 2023
⚽𝕆 ℕ𝕆𝕊𝕊𝕆 𝟙𝟙 𝕀ℕ𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃⚽#FCPFCIM #UCL pic.twitter.com/SjjQ7mwnHi— FC Porto (@FCPorto) March 14, 2023
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