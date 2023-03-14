Шахтер и Рух предлагают создать УПЛ ТВ, идут консультации

Донецкий «Шахтер» и львовский «Рух» выступили инициаторами создания УПЛ ТВ, информирует ТаТоТаке.

Клубы УПЛ возобновили консультации по созданию независимой платформы и потенциального телепула на следующий сезон.

К работе УПЛ ТВ будут привлечены все клубы Украинской Премьер-лиги. Сейчас продолжаются консультационные процессы.