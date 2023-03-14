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Украина. Премьер лига
14 марта 2023, 21:09 | Обновлено 14 марта 2023, 21:17
523
1

Шахтер и Рух предлагают создать УПЛ ТВ, идут консультации

К работе УПЛ ТВ будут привлечены все клубы Украинской Премьер-лиги

14 марта 2023, 21:09 | Обновлено 14 марта 2023, 21:17
523
1
Шахтер и Рух предлагают создать УПЛ ТВ, идут консультации
ФК Динамо Киев

Донецкий «Шахтер» и львовский «Рух» выступили инициаторами создания УПЛ ТВ, информирует ТаТоТаке.

Клубы УПЛ возобновили консультации по созданию независимой платформы и потенциального телепула на следующий сезон.

К работе УПЛ ТВ будут привлечены все клубы Украинской Премьер-лиги. Сейчас продолжаются консультационные процессы.

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УПЛ ТВ Шахтер Донецк Рух Львов телевидение телепул Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Soler61
Да никто не будет вместе с шахтером ничего создавать .Это токсичная команда с низкой репутацией которая всегда и сейчас продолжает выигрывать за счёт коррупционных судей 
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