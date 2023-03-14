Украина. Премьер лига14 марта 2023, 21:09 | Обновлено 14 марта 2023, 21:17
523
1
Шахтер и Рух предлагают создать УПЛ ТВ, идут консультации
К работе УПЛ ТВ будут привлечены все клубы Украинской Премьер-лиги
14 марта 2023, 21:09 | Обновлено 14 марта 2023, 21:17
523
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Донецкий «Шахтер» и львовский «Рух» выступили инициаторами создания УПЛ ТВ, информирует ТаТоТаке.
Клубы УПЛ возобновили консультации по созданию независимой платформы и потенциального телепула на следующий сезон.
К работе УПЛ ТВ будут привлечены все клубы Украинской Премьер-лиги. Сейчас продолжаются консультационные процессы.
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Комментарии 1
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Да никто не будет вместе с шахтером ничего создавать .Это токсичная команда с низкой репутацией которая всегда и сейчас продолжает выигрывать за счёт коррупционных судей
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