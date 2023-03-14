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  4. Лобановский – в топ-3 тренеров, которые не выигрывали Лигу чемпионов
Лига чемпионов
14 марта 2023, 20:01 | Обновлено 14 марта 2023, 20:05
2728
6

Лобановский – в топ-3 тренеров, которые не выигрывали Лигу чемпионов

Украинский тренер уступил только Симеоне и Венгеру

14 марта 2023, 20:01 | Обновлено 14 марта 2023, 20:05
2728
6
Лобановский – в топ-3 тренеров, которые не выигрывали Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Лобановский

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг из 11 лучших тренеров, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов. Принимались во внимание лишь те тренеры, которые принимали участие в Лиге чемпионов с момента реформы турнира в 1992 году.

Третье место в рейтинге занял легендарный экс-тренер «Динамо» Киев Валерий Лобановский, лучший результат которого – полуфинал 1999 года.

На шестом месте – нынешний тренер «Динамо» и экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу, который добирался до 1/4 финала с «Горняками» и миланским «Интером».

Топ-11 тренеров, которые не выигрывали Лигу чемпионов:

1. Диего Симеоне

2. Арсен Венгер

3. Валерий Лобановский

4. Бобби Робсон

5. Массимилиано Аллегри

6. Мирча Луческу

7. Кенни Далглиш

8. Отто Рехагель

9. Дидье Дешам

10. Унаи Эмери

11. Антонио Конте

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Валерий Лобановский Мирча Луческу Диего Симеоне Арсен Венгер Лига чемпионов Динамо Киев
Источник FourFourTwo
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Alex AS
Румыну особо и не светило вроде бы иметь шансы выиграть ЛЧ
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+1
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luceorius
  Принаймні троє з них ( Сімеоне, Дешам, Конте ) ще мають примарні шанси виграти ЛЧ
і покинути цей список "невдах."
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+1
Владимир Коновалец
Где бы был наш Лобановский, если бы не посадил Динамо на допинг, всех поголовно...
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-3
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