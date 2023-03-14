Підтримати
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
WTA
14 марта 2023, 19:28 |
3091
13

«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров

Украинка считает, что бойкот - не вариант

14 марта 2023, 19:28 |
3091
13
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина не поддерживает мнение министра спорта Украины и главы НОК Вадима Гутцайта, который призывает украинских спортсменов бойкотировать турниры с участием игроков из россии и беларуси.

«Этот вопрос очень сложный. Надеюсь, что любые дальнейшие решения будут взвешенными и не навредят украинскому спорту, и нашему государству в целом: внутри страны и на международной спортивной арене. Я попробую прокомментировать и разъяснить на примере тенниса и дам собственную оценку того, что обсуждается в течение последней недели.

Сейчас рекомендация звучит следующим образом: «не участвовать в соревнованиях, к которым будут допущены российские и/или белорусские спортсмены. Что это означает де-факто? Это означает, что карьера всех украинских профессиональных теннисистов - и взрослых, и юниоров - должна завершиться. Потому что если мы не можем участвовать в туре, где играют страны под белыми флагами, нам негде играть. Это конец. Значит, теннис надо вычеркнуть как вид спорта.

Допустим, еще какие-то международные федерации принимают решение и допускают этих спортсменов к соревнованиям. Насколько мне известно, сейчас они выступают под нейтральным флагом в теннисе, велогонках, а на прошлой неделе их уже допустили к фехтованию. Нет гарантии, что завтра их не допустят к другим видам спорта. Что делать Украине с запретом на выступления для наших спортсменов? Продолжать запрещать? Забирать «оружие» у наших спортсменов? Представим, что мы бойкотируем и снимаемся с турниров. Дальше что? Мы ушли, они остались и продолжают побеждать для своих стран. А мы - нет, потому что мы ушли. Наши военные так бы никогда не сделали. Они ведут борьбу за каждый сантиметр нашей земли, за каждое слово, за возможность поднять украинский флаг на освобожденной Харьковщине или Донбассе.

Для меня теннисный корт - это мой фронт. Именно там я всегда поднимаю украинский флаг, там я говорю о войне, о том, что Россия - это страна-террорист. Я привлекаю внимание всего мира именно там, где я имею голос и силу», – заявила Свитолина.

Полное заявление Свитолиной.

По теме:
Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Присутствие россиян на турнирах – это триггер»
Источник: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ-2030
Чрезвычайно важно. Залужный пояснил оборону Бахмута
Элина Свитолина российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ситуация в Бахмуте. ВСУ приняли решение продолжать оборону
Война | 14 марта 2023, 17:11 7
Ситуация в Бахмуте. ВСУ приняли решение продолжать оборону
Ситуация в Бахмуте. ВСУ приняли решение продолжать оборону

Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего

Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
Футбол | 13 марта 2023, 23:15 5
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти

Рауль Гонсалес отлично работает коучем молодежного клуба «Реал Кастилья»

Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
Футбол | 14.03.2023, 17:33
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
Шанс для молодых. Определились все участники 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2023, 10:42
Шанс для молодых. Определились все участники 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Шанс для молодых. Определились все участники 1/8 финала в Индиан-Уэллс
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
Футбол | 14.03.2023, 11:00
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Чергове підтвердження того, що тенісисти не розуміють своєї відповідальності і того, що повинні були робити і наскільки Україні НАШКОДИЛО те, що вони цілий рік цілувалися з русньою на корті. Поки Еліна несе про якусь боротьбу, яку вони ведуть - в реальності саме їх тепер використовують різні шльондри, які проштовхують повернення русні у спорт. Прямо пальцями кожен рак тикаючи. А те дурне дійсно думає, що воно там якусь боротьбу веде....З першого дня вони повинні були демонстративно зніматися з матчів з русньою і бульбашньою за годину до гри. Кожен раз, коли їх звів жереб. Це хоча б призвело до того, що їх би почали розводити по різним частинам сітки, аби тільки у фіналі зустрілися. А якщо б зустрілися, то так само демонстративно зніматися.
Але то треба було йти на надто багато особистих жертв. Звичайних чоловіків призвали, вони кинули все своє життя, дім, сім'ю і пішли воювати і хтось з них помер. А оці от тенісисти навіть не можуть зробити таку малу річ, як зняття. Бо втратять же пару очок і пару тисяч доларів.... Це надто сильні жертви для них. Саме тому і каталися на рашку на турніри.І саме Світоліна як найбагатша і найрейтинговіша тенісистка мала подати приклад і першою почати зніматися. Але нє.
Ответить
+2
олег инкогнито
А питання дійсно непросте. Світоліна не побоялась його підняти
Ответить
+1
aleks8-48
Нельзя ради личного благополучия смиряться с теми, кто разрушает свою страну. Заявление Свитолиной сводит на нет все усилия изолировать агрессора от цивилизованного мира. Говоришь корт это твой фронт? Фронт-это там, где украинские воины отдают свои жизни ради сохранения достоинства и независимости своей родины, а вы сдаёте интересы своей страны, как только появилась угроза вашей карьере. 
Ответить
0
aleks8-48
В итоге, санкции получает Украина. РФ спокойно организовывает соревнования для своих спортсменов,которые попали под санкции, а для украинских спортсменов байкот-это крах.
Приходится признать, что Украина и весь цивилизованный мир проигрывает информационную войну убийцам и насильникам. Добро оказалось бессильным против силы зла, а это печально. 
Ответить
0
Nick.Grabowski
росІя за площею земель в 28 разів більше за Україну і в 4 рази більше за ввесь ЄС, але це не заважає росії окуповувати (красти) українські землі та виганяти українців з їх міст, сіл, домівок.
Найбільша держава в світі захоплює землі маленької Молдови, Грузії, а тепер і України. 
Ответить
0
Nick.Grabowski
Якщо США, Великобританія, Франція, Китай колективно не бойкотують росію в тенісі та спорті (як це вони зробили через війну в Афганістані в 1980 році на олімпіаді в Москві-80), то українські тенісисти (спортсмени) лише нашкодять власній міжнародній кар'єрі. Можливо можна попросити організаторів WTA розводити росіянок та українок по сітці. 
Але що реально можна зробити:
- ігнорувати та забути про росію, російську мову, російське кіно, музику, російський контент (замінити його) тощо;
- ігнорувати та забути про росіян всюди в світі, не мати з ними справи;
- не спілкуватися та ігнорувати всіх іноземців, хто топив роками за росію;
- запам'ятати всі ці події (вбивства, брехню, теракти, масові злочини) та зберегти історичну пам'ять про злочини росіян на майбутні 100-200 років;
- ігнорувати все російське та всіх, хто їх підтримує, не зважаючи на відверті щоденні злочини, ненависть, тероризм, вбивства.  
Виключення можна зробити лише для тих одиниць росіян (їх надзвичайно мало, але вони є), хто наважився назвати події їх справжніми назвами.
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Springfield
Элина очень правильно построила своё заявление. 
Этот вопрос очень сложный! И дальше ИМХО.
Ответить
-2
Умник
Четко сказала. Согласен.
Ответить
-2
alex55
браво, Элина.
Ответить
-2
anacreon
Коротке самарі для тих, кому лінь довго читати. Світоліна: "Моя хата з краю. Ну нормально ж ми цілий рік з русньою грали, ну що ви причепилися, ну. Грали і будемо грати, так і передайте".
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
14.03.2023, 07:00 1
Биатлон
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
14.03.2023, 02:34 11
Бокс
Эдди ХИРН: «Усик сыграл на блефе Фьюри, но 29 апреля боя не будет»
Эдди ХИРН: «Усик сыграл на блефе Фьюри, но 29 апреля боя не будет»
12.03.2023, 18:40 14
Бокс
ФОТО. Брат вернулся. Зинченко опубликовал командное фото с загадкой
ФОТО. Брат вернулся. Зинченко опубликовал командное фото с загадкой
12.03.2023, 21:17 7
Футбол
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
13.03.2023, 08:46 1
Футбол
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
14.03.2023, 14:05 3
Футбол
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
13.03.2023, 14:29 9
Теннис
В боях за Бахмут погиб легкоатлет Роман Полищук
В боях за Бахмут погиб легкоатлет Роман Полищук
13.03.2023, 16:59 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности