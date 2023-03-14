«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
Украинка считает, что бойкот - не вариант
Украинская теннисистка Элина Свитолина не поддерживает мнение министра спорта Украины и главы НОК Вадима Гутцайта, который призывает украинских спортсменов бойкотировать турниры с участием игроков из россии и беларуси.
«Этот вопрос очень сложный. Надеюсь, что любые дальнейшие решения будут взвешенными и не навредят украинскому спорту, и нашему государству в целом: внутри страны и на международной спортивной арене. Я попробую прокомментировать и разъяснить на примере тенниса и дам собственную оценку того, что обсуждается в течение последней недели.
Сейчас рекомендация звучит следующим образом: «не участвовать в соревнованиях, к которым будут допущены российские и/или белорусские спортсмены. Что это означает де-факто? Это означает, что карьера всех украинских профессиональных теннисистов - и взрослых, и юниоров - должна завершиться. Потому что если мы не можем участвовать в туре, где играют страны под белыми флагами, нам негде играть. Это конец. Значит, теннис надо вычеркнуть как вид спорта.
Допустим, еще какие-то международные федерации принимают решение и допускают этих спортсменов к соревнованиям. Насколько мне известно, сейчас они выступают под нейтральным флагом в теннисе, велогонках, а на прошлой неделе их уже допустили к фехтованию. Нет гарантии, что завтра их не допустят к другим видам спорта. Что делать Украине с запретом на выступления для наших спортсменов? Продолжать запрещать? Забирать «оружие» у наших спортсменов? Представим, что мы бойкотируем и снимаемся с турниров. Дальше что? Мы ушли, они остались и продолжают побеждать для своих стран. А мы - нет, потому что мы ушли. Наши военные так бы никогда не сделали. Они ведут борьбу за каждый сантиметр нашей земли, за каждое слово, за возможность поднять украинский флаг на освобожденной Харьковщине или Донбассе.
Для меня теннисный корт - это мой фронт. Именно там я всегда поднимаю украинский флаг, там я говорю о войне, о том, что Россия - это страна-террорист. Я привлекаю внимание всего мира именно там, где я имею голос и силу», – заявила Свитолина.
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Але то треба було йти на надто багато особистих жертв. Звичайних чоловіків призвали, вони кинули все своє життя, дім, сім'ю і пішли воювати і хтось з них помер. А оці от тенісисти навіть не можуть зробити таку малу річ, як зняття. Бо втратять же пару очок і пару тисяч доларів.... Це надто сильні жертви для них. Саме тому і каталися на рашку на турніри.І саме Світоліна як найбагатша і найрейтинговіша тенісистка мала подати приклад і першою почати зніматися. Але нє.
Приходится признать, что Украина и весь цивилизованный мир проигрывает информационную войну убийцам и насильникам. Добро оказалось бессильным против силы зла, а это печально.
Найбільша держава в світі захоплює землі маленької Молдови, Грузії, а тепер і України.
Але що реально можна зробити:
- ігнорувати та забути про росію, російську мову, російське кіно, музику, російський контент (замінити його) тощо;
- ігнорувати та забути про росіян всюди в світі, не мати з ними справи;
- не спілкуватися та ігнорувати всіх іноземців, хто топив роками за росію;
- запам'ятати всі ці події (вбивства, брехню, теракти, масові злочини) та зберегти історичну пам'ять про злочини росіян на майбутні 100-200 років;
- ігнорувати все російське та всіх, хто їх підтримує, не зважаючи на відверті щоденні злочини, ненависть, тероризм, вбивства.
Виключення можна зробити лише для тих одиниць росіян (їх надзвичайно мало, але вони є), хто наважився назвати події їх справжніми назвами.
Этот вопрос очень сложный! И дальше ИМХО.