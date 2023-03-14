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  4. Снигур проиграла на старте турнира в Чехии, выиграв первый сет под ноль
ITF
14 марта 2023, 18:37 | Обновлено 14 марта 2023, 18:39
214
0

Снигур проиграла на старте турнира в Чехии, выиграв первый сет под ноль

Украинка в трех сетах уступила хорватской теннисистке

14 марта 2023, 18:37 | Обновлено 14 марта 2023, 18:39
214
0
Снигур проиграла на старте турнира в Чехии, выиграв первый сет под ноль
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) завершила выступления на хардовом турнире серии ITF W40 в городе Ржичаны (Чехия).

В 1/16 финала Дарья в трех сетах уступила представительнице Хорватии – Леа Бошкович (WTA 257).

ITF W40 Ржичаны. Хард. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Леа Бошкович (Хорватия) – 6:0, 4:6, 4:6

В третьей партии Дарья побеждала со счетом 3:1, но не смогла удержать преимущество и проиграла.

Ранее Снигур дошла до полуфинала соревнований в Словакии.

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Дарья Снигур Леа Бошкович ITF Ржичаны
Источник Sport.ua
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