Снигур проиграла на старте турнира в Чехии, выиграв первый сет под ноль

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) завершила выступления на хардовом турнире серии ITF W40 в городе Ржичаны (Чехия).

В 1/16 финала Дарья в трех сетах уступила представительнице Хорватии – Леа Бошкович (WTA 257).

ITF W40 Ржичаны. Хард. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Леа Бошкович (Хорватия) – 6:0, 4:6, 4:6

В третьей партии Дарья побеждала со счетом 3:1, но не смогла удержать преимущество и проиграла.

Ранее Снигур дошла до полуфинала соревнований в Словакии.