ITF14 марта 2023, 18:37 | Обновлено 14 марта 2023, 18:39
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Снигур проиграла на старте турнира в Чехии, выиграв первый сет под ноль
Украинка в трех сетах уступила хорватской теннисистке
14 марта 2023, 18:37 | Обновлено 14 марта 2023, 18:39
214
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) завершила выступления на хардовом турнире серии ITF W40 в городе Ржичаны (Чехия).
В 1/16 финала Дарья в трех сетах уступила представительнице Хорватии – Леа Бошкович (WTA 257).
ITF W40 Ржичаны. Хард. 1/16 финала
Дарья Снигур (Украина) – Леа Бошкович (Хорватия) – 6:0, 4:6, 4:6
В третьей партии Дарья побеждала со счетом 3:1, но не смогла удержать преимущество и проиграла.
Ранее Снигур дошла до полуфинала соревнований в Словакии.
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