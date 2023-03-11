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  4. Снигур не смогла выйти в финал в Словакии, проиграв чемпионке юниорского РГ
ITF
11 марта 2023, 16:16 |
232
0

Снигур не смогла выйти в финал в Словакии, проиграв чемпионке юниорского РГ

Украинка в двух сетах уступила Луцие Гавличковой

11 марта 2023, 16:16 |
232
0
Снигур не смогла выйти в финал в Словакии, проиграв чемпионке юниорского РГ
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) не смогла выйти в полуфинал турнира серии ITF W60 в Трнаве (Словакия).

В полуфинале соревнований 20-летняя украинка в двух сетах уступила Луцие Гавличковой (WTA 345) из Чехии за 1 час и 22 минуты.

ITF W60 Трнава. Хард в помещении. Полуфинал

Дарья Снигур (Украина) – Луция Гавличкова (Чехия) – 6:7 (7:9), 1:6

Это была первая встреча теннисисток.

Снигур во второй раз в 2023 году проиграла на стадии полуфинала.

Интересно, что Гавличкова является победительницей юниорского Ролан Гаррос 2022. Ей 17 лет.

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Дарья Снигур ITF Трнава Луция Гавличкова
Источник Sport.ua
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