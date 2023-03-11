Снигур не смогла выйти в финал в Словакии, проиграв чемпионке юниорского РГ
Украинка в двух сетах уступила Луцие Гавличковой
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) не смогла выйти в полуфинал турнира серии ITF W60 в Трнаве (Словакия).
В полуфинале соревнований 20-летняя украинка в двух сетах уступила Луцие Гавличковой (WTA 345) из Чехии за 1 час и 22 минуты.
ITF W60 Трнава. Хард в помещении. Полуфинал
Дарья Снигур (Украина) – Луция Гавличкова (Чехия) – 6:7 (7:9), 1:6
Это была первая встреча теннисисток.
Снигур во второй раз в 2023 году проиграла на стадии полуфинала.
Интересно, что Гавличкова является победительницей юниорского Ролан Гаррос 2022. Ей 17 лет.
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