АНЧЕЛОТТИ: «Это личная проблема Дешама и Бензема»
Итальянец – о ситуации в лагере сборной Франции
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о конфликте между наставником сборной Франции Дидье Дешамом и форвардом Каримом Бензема, который на клубном уровне, как известно, защищает цвета «галактикос».
«Если говорить о конфликте Дидье Дешама с Каримом Бензема, могу сказать, что это личная проблема. Дидье был моим футболистом, я очень его уважаю. Не хочу нагнетать обстановку», – заявил Анчелотти.
Напомним, Дешам заявил, что Бензема перед ЧМ-2022 сам покинул расположение сборной Франции, так как не смог бы восстановиться до 10 декабря – критической даты, чтобы игрок мог рассчитывать на участие в плей-офф мундиаля. Позже сам Бензема эту информацию опроверг, заявив, что Дешам обманывает.
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