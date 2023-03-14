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Испания
14 марта 2023, 16:39 | Обновлено 14 марта 2023, 16:46
896
0

АНЧЕЛОТТИ: «Это личная проблема Дешама и Бензема»

Итальянец – о ситуации в лагере сборной Франции

14 марта 2023, 16:39 | Обновлено 14 марта 2023, 16:46
896
0
АНЧЕЛОТТИ: «Это личная проблема Дешама и Бензема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о конфликте между наставником сборной Франции Дидье Дешамом и форвардом Каримом Бензема, который на клубном уровне, как известно, защищает цвета «галактикос».

«Если говорить о конфликте Дидье Дешама с Каримом Бензема, могу сказать, что это личная проблема. Дидье был моим футболистом, я очень его уважаю. Не хочу нагнетать обстановку», – заявил Анчелотти.

Напомним, Дешам заявил, что Бензема перед ЧМ-2022 сам покинул расположение сборной Франции, так как не смог бы восстановиться до 10 декабря – критической даты, чтобы игрок мог рассчитывать на участие в плей-офф мундиаля. Позже сам Бензема эту информацию опроверг, заявив, что Дешам обманывает.

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Карло Анчелотти Карим Бензема сборная Франции по футболу Дидье Дешам
Источник Marca
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