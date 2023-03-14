Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ: «Записоцкий не отстранен от должности генсекретаря»
Украина. Премьер лига
14 марта 2023, 16:44 |
372
0

УАФ: «Записоцкий не отстранен от должности генсекретаря»

УАФ отреагировала на решение суда

14 марта 2023, 16:44 |
372
0
УАФ: «Записоцкий не отстранен от должности генсекретаря»
УАФ. Юрий Записоцкий

Украинская ассоциация футбола (УАФ) прокомментировала решение суда отстранить генерального секретаря организации Юрия Записоцкого от своей должности на два месяца:

«Вниманию СМИ! Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий не отстранен от занимаемой должности, продолжает выполнять свои обязанности.

Второй раз разъясняем: по итогам заседания суда по «продлению» срока действия временного «отстранения» генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого с должности судья «продлил» такой срок до 13 мая. Однако продолжение de-jure и de-facto не произошло.

Решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном отстранении Юрия Записоцкого, не вступило в законную силу! Поскольку судья установил особый порядок его исполнения – решение вступит в силу только после обжалования в апелляционной инстанции.

Поэтому сейчас такое решение не вступило в силу. Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий обжаловал предварительное определение суда. Апелляционное разбирательство продолжается.

Отдельно подчеркиваем, что прокурор вообще не мог инициировать продление отстранения, поскольку предыдущее решение не вступило в силу, а срок отстранения даже не начинался. То есть фактически нечего было продолжать.

Просим СМИ внимательно проверять информацию и удерживаться от манипуляций».

По теме:
Суд отстранил Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ
УАФ: «Павелко продолжит исполнять свои обязанности»
ОФИЦИАЛЬНО. Павелко отстранен от должности президента УАФ на два месяца
Юрий Записоцкий Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассист Мудрика, пенальти Коваленко: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Футбол | 14 марта 2023, 08:10 1
Ассист Мудрика, пенальти Коваленко: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Ассист Мудрика, пенальти Коваленко: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах

Блогер Sport.ua Cергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Теннис | 14 марта 2023, 10:20 4
Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс

В борьбе за трофей остались две теннисистки из квалификации

WhoScored: Цыганков среди лучших у Жироны в матче с Атлетико
Футбол | 14.03.2023, 04:15
WhoScored: Цыганков среди лучших у Жироны в матче с Атлетико
WhoScored: Цыганков среди лучших у Жироны в матче с Атлетико
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
Бокс | 14.03.2023, 14:13
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 14.03.2023, 07:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
13.03.2023, 14:29 9
Теннис
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
13.03.2023, 17:39 5
Бокс
В боях за Бахмут погиб легкоатлет Роман Полищук
В боях за Бахмут погиб легкоатлет Роман Полищук
13.03.2023, 16:59 1
Война
ФОТО. Брат вернулся. Зинченко опубликовал командное фото с загадкой
ФОТО. Брат вернулся. Зинченко опубликовал командное фото с загадкой
12.03.2023, 21:17 7
Футбол
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
13.03.2023, 08:46 1
Футбол
Пушка Малиновского, камбэк Соболя. Страсбург отыграл 2 мяча у Марселя
Пушка Малиновского, камбэк Соболя. Страсбург отыграл 2 мяча у Марселя
12.03.2023, 23:40 2
Футбол
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
14.03.2023, 04:51 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности