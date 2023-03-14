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Украина. Премьер лига
14 марта 2023, 14:43 |
306
1

Суд отстранил Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ

Вслед за Павелко

14 марта 2023, 14:43 |
306
1
Суд отстранил Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ
УАФ. Юрий Записоцкий

Вслед за отстранением Андрея Павелко от должности президента УАФ Печерский районный суд принял решение об отстранении Юрия Записоцкого от должности генерального секретаря Общественного союза «Украинская ассоциация футбола». Срок отстранения такой же, как и у его босса – до 13 мая 2023 года.

Павелко и Записоцкий проходят по уголовному делу о хищении средств на строительстве завода по искусственным футбольным полям. Еще в ноябре президенту и генсеку УАФ была избрана мера пресечения по этому делу: арест или залог. Почти сразу УАФ «Маркетинг» уплатили залог обоих в размере почти 20 млн грн.

Отметим, что 17 февраля суд удовлетворил ходатайство об отстранении Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ. Тогда это постановление так и не вступило в законную силу, поскольку сторона защиты подала апелляцию. Но уже 14 марта Печерский районный суд постановил отстранить Записоцкого до 13 мая.

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Юрий Записоцкий Андрей Павелко апелляция суд Украинская ассоциация футбола
Источник FootballHub
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