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  4. Экс-наставник сборной Италии завершил тренерскую карьеру
Италия
14 марта 2023, 15:22 |
996
0

Экс-наставник сборной Италии завершил тренерскую карьеру

Чезаре Пранделли ушел на пенсию

14 марта 2023, 15:22 |
996
0
Экс-наставник сборной Италии завершил тренерскую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Чезаре Пранделли

Известный итальянский тренер Чезаре Пранделли объявил о завершении тренерской карьеры в возрасте 65 лет. Последним местом работы специалиста была «Фиорентина», откуда он ушел в марте 2021 года.

Пранделли известен прежде всего по работе со сборной Италии в 2010 – 2014 годах. «Скуадру Адзурру» он выводил в финал Евро-2012. Также Пранделли работал с «Лечче», «Вероной», «Венецией», «Пармой», «Галатасараем», «Валенсией», «Аль-Насром» и «Дженоа».

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Источник La Gazzetta dello Sport
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