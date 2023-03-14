Италия14 марта 2023, 15:22 |
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Экс-наставник сборной Италии завершил тренерскую карьеру
Чезаре Пранделли ушел на пенсию
14 марта 2023, 15:22 |
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Известный итальянский тренер Чезаре Пранделли объявил о завершении тренерской карьеры в возрасте 65 лет. Последним местом работы специалиста была «Фиорентина», откуда он ушел в марте 2021 года.
Пранделли известен прежде всего по работе со сборной Италии в 2010 – 2014 годах. «Скуадру Адзурру» он выводил в финал Евро-2012. Также Пранделли работал с «Лечче», «Вероной», «Венецией», «Пармой», «Галатасараем», «Валенсией», «Аль-Насром» и «Дженоа».
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