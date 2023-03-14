Экс-наставник сборной Италии завершил тренерскую карьеру

Известный итальянский тренер Чезаре Пранделли объявил о завершении тренерской карьеры в возрасте 65 лет. Последним местом работы специалиста была «Фиорентина», откуда он ушел в марте 2021 года.

Пранделли известен прежде всего по работе со сборной Италии в 2010 – 2014 годах. «Скуадру Адзурру» он выводил в финал Евро-2012. Также Пранделли работал с «Лечче», «Вероной», «Венецией», «Пармой», «Галатасараем», «Валенсией», «Аль-Насром» и «Дженоа».