Пранделли покинул пост тренера Фиорентины

63-летний специалист Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера «Фиорентины». Наставник подал в отставку по не футбольным причинам.
Клуб принял его решение.
Пранделли возглавил «фиалок» в ноябре 2020 года. Его контракт был рассчитан до конца текущего сезона.
После 28 туров Серии А «Фиорентина» идет на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.
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Источник — ФК Фиорентина
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