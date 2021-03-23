Пранделли покинул пост тренера Фиорентины

63-летний специалист Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера «Фиорентины». Наставник подал в отставку по не футбольным причинам.

Клуб принял его решение.

Пранделли возглавил «фиалок» в ноябре 2020 года. Его контракт был рассчитан до конца текущего сезона.

После 28 туров Серии А «Фиорентина» идет на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.