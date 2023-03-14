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Англия
14 марта 2023, 13:28 |
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Тоттенхэм проявляет особый интерес к скандальному вратарю сборной Аргентины

Эмилиано Мартинес может снова вернуться в Лондон

14 марта 2023, 13:28 |
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Тоттенхэм проявляет особый интерес к скандальному вратарю сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

«Тоттенхэм» проявляет особый интерес к Эмилиано Мартинесу и может сделать предложение в ближайшие недели.

Отметим, что вратарь сборной Аргентины, который стал всемирно известным после чемпионата мира Катаре. Мартинес сейчас защищает цвета «Астон Виллы», его контракт действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне 30-летний Мартинес провел 24 матча в АПЛ, в которых пропустил 32 гола. Семь встреч отыграл на ноль.

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Эмилиано Мартинес Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы
Источник Twitter
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