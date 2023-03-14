Англия14 марта 2023, 13:28 |
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Тоттенхэм проявляет особый интерес к скандальному вратарю сборной Аргентины
Эмилиано Мартинес может снова вернуться в Лондон
14 марта 2023, 13:28 |
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«Тоттенхэм» проявляет особый интерес к Эмилиано Мартинесу и может сделать предложение в ближайшие недели.
Отметим, что вратарь сборной Аргентины, который стал всемирно известным после чемпионата мира Катаре. Мартинес сейчас защищает цвета «Астон Виллы», его контракт действует до лета 2027 года.
В текущем сезоне 30-летний Мартинес провел 24 матча в АПЛ, в которых пропустил 32 гола. Семь встреч отыграл на ноль.
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