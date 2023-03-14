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Чемпионат мира
14 марта 2023, 13:14 | Обновлено 14 марта 2023, 13:30
517
0

Источник: ЧМ-2026 станет историческим – самым продолжительным

В ФИФА отказались от идеи групп по три сборные

14 марта 2023, 13:14 | Обновлено 14 марта 2023, 13:30
517
0
Источник: ЧМ-2026 станет историческим – самым продолжительным
ФИФА

Финальная часть чемпионата мира 2026 года, которая состоится в США, Мексике и Канаде, обещает стать исторической. В ней примут участие 48 команд, а не 32, как было до этого. Это приведет к тому, что мундиаль станет самым продолжительным – за 39 дней будет сыграно 104 матча.

Первоначально в ФИФА хотели сделать групповую стадию из 16-ти групп по три команды, где по две лучшие из каждой отбирались бы в плей-офф. Но решено от этой идеи отказаться, ввиду риска потери азарта в трио в последнем туре.

Новый формат – 12 групп по четыре команды. При этом восемь лучших команд, занявших третьи места, выйдут в плей-офф.

Окончательное решение по формату ЧМ-2026 в ФИФА примут 16 марта.

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ЧМ-2026 по футболу ФИФА
Источник The Athletic
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