Источник: ЧМ-2026 станет историческим – самым продолжительным

Финальная часть чемпионата мира 2026 года, которая состоится в США, Мексике и Канаде, обещает стать исторической. В ней примут участие 48 команд, а не 32, как было до этого. Это приведет к тому, что мундиаль станет самым продолжительным – за 39 дней будет сыграно 104 матча.

Первоначально в ФИФА хотели сделать групповую стадию из 16-ти групп по три команды, где по две лучшие из каждой отбирались бы в плей-офф. Но решено от этой идеи отказаться, ввиду риска потери азарта в трио в последнем туре.

Новый формат – 12 групп по четыре команды. При этом восемь лучших команд, занявших третьи места, выйдут в плей-офф.

Окончательное решение по формату ЧМ-2026 в ФИФА примут 16 марта.