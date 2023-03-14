Источник: Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 не в Польше
Переговоры ведутся с другими странами
Сборная Украины планирует сменить временное место проведения своих домашних матчей.
Сообщается, что как минимум свой первый домашний матч 2023 года украинская сборная проведет в другой стране. Речь идет о поединке с Мальтой в отборочном цикле Евро-2024, который состоится 19 июня.
«Насколько я знаю, на этот раз [сборная Украины] принимать оппонента будем не в Польше. Переговоры ведутся с другими странами», – сообщил приближенный к УАФ журналист Игорь Бурбас.
Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграет товарищеский матч с Германией 13 июня.
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