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Чемпионат Европы
14 марта 2023, 12:25 |
2224
3

Источник: Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 не в Польше

Переговоры ведутся с другими странами

14 марта 2023, 12:25 |
2224
3
Источник: Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 не в Польше
УАФ

Сборная Украины планирует сменить временное место проведения своих домашних матчей.

Сообщается, что как минимум свой первый домашний матч 2023 года украинская сборная проведет в другой стране. Речь идет о поединке с Мальтой в отборочном цикле Евро-2024, который состоится 19 июня.

«Насколько я знаю, на этот раз [сборная Украины] принимать оппонента будем не в Польше. Переговоры ведутся с другими странами», – сообщил приближенный к УАФ журналист Игорь Бурбас.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграет товарищеский матч с Германией 13 июня.

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1927FCDK1927
Словаччина?
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DK1961
лохметовская бурбасятина опять вылита, пейте - только не отравитесь
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