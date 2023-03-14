Экс-игрок Арсенала: «Мудрика в матче с Лестером заменили слишком рано»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон оценил игру Михаила Мудрика а матче «Лестер» – «Челси» (1:3), в котором украинец отметился первым результативным действием за новый клуб.

«Я думал, что Мудрик справился. Он выглядел опасно. Большую часть матча он играл через центр и отлично двигался. Он забил, но его гол был отменен.

Его заменили слишком рано. Он должен был покинуть поле чуть позже, демонстрируя такой темп», – сказал Мерсон.