Англия14 марта 2023, 11:59 | Обновлено 14 марта 2023, 12:02
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Экс-игрок Арсенала: «Мудрика в матче с Лестером заменили слишком рано»
Пол Мерсон уверен, что Михаил должен был покинуть поле чуть позже
14 марта 2023, 11:59 | Обновлено 14 марта 2023, 12:02
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон оценил игру Михаила Мудрика а матче «Лестер» – «Челси» (1:3), в котором украинец отметился первым результативным действием за новый клуб.
«Я думал, что Мудрик справился. Он выглядел опасно. Большую часть матча он играл через центр и отлично двигался. Он забил, но его гол был отменен.
Его заменили слишком рано. Он должен был покинуть поле чуть позже, демонстрируя такой темп», – сказал Мерсон.
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