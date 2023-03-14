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Лига Европы
14 марта 2023, 11:22 | Обновлено 14 марта 2023, 11:23
170
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ключевым фактором станет наша концентрация»

Хавбек «Шахтера» – об ответной игре с «Фейеноордом»

14 марта 2023, 11:22 | Обновлено 14 марта 2023, 11:23
170
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ключевым фактором станет наша концентрация»
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от ответного матча с нидерландским «Фейеноордом» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Ключевым фактором станет наша концентрация. «Фейеноорд» имеет высококлассных игроков, команда идет на первом месте в чемпионате Нидерландов. Думаю, большая концентрация, фокус, самоотдача и мастерство нашей молодежи пригодится для вклада в нашу победу.

Надо работать. Сейчас самое главное – восстановиться и с хорошими мыслями готовиться к игре в Роттердаме», - сказал Степаненко.

Поединок «Фейенорд» – «Шахтер» состоится в четверг, 16 марта. Начало в 19:45 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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