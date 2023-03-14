Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ключевым фактором станет наша концентрация»

Капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от ответного матча с нидерландским «Фейеноордом» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Ключевым фактором станет наша концентрация. «Фейеноорд» имеет высококлассных игроков, команда идет на первом месте в чемпионате Нидерландов. Думаю, большая концентрация, фокус, самоотдача и мастерство нашей молодежи пригодится для вклада в нашу победу.

Надо работать. Сейчас самое главное – восстановиться и с хорошими мыслями готовиться к игре в Роттердаме», - сказал Степаненко.

Поединок «Фейенорд» – «Шахтер» состоится в четверг, 16 марта. Начало в 19:45 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.