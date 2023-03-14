Большая потеря для МЮ. Каземиро получит четыре матча дисквалификации

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро получит четыре матча дисквалификации за удаление в матче 27-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:0), это решение оспариваться не будет.

Отметим, что такой длительный срок бана связан с тем, что игрок получил вторую прямую красную карточку в сезоне.

Любопытно, что с Каземиро «Ман Юнайтед» выигрывает 76% матчей, без него – 43%. В каждой встрече без бразильца в составе «красные дьяволы» пропускают в среднем на 0,8 гола больше.