Аргентина14 марта 2023, 10:53 |
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Большая потеря для МЮ. Каземиро получит четыре матча дисквалификации
Без бразильца «Манчестер Юнайтед» играет заметно слабее
14 марта 2023, 10:53 |
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро получит четыре матча дисквалификации за удаление в матче 27-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:0), это решение оспариваться не будет.
Отметим, что такой длительный срок бана связан с тем, что игрок получил вторую прямую красную карточку в сезоне.
Любопытно, что с Каземиро «Ман Юнайтед» выигрывает 76% матчей, без него – 43%. В каждой встрече без бразильца в составе «красные дьяволы» пропускают в среднем на 0,8 гола больше.
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