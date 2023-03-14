Богдан БУТКО: «Последние 20 минут мы, образно говоря, плавали»
Защитник «Зари» – о победе над «Львовом»
Защитник луганской «Зари» Богдан Бутко прокомментировал победу над «Львовом» (3:1) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.
— Перейдем к матчу с ФК «Львов». Именно ты с Герреро организовали первый гол…
— Наш форвард хорошо бежит. Ему и адаптация особо не понадобилась, нападающий из Панамы влился в коллектив.
— У «Зари» в последние годы не было забивного форвард. Может быть, с приходом Герреро ситуация изменится?
— Пожалуй, так и есть. У нас то Мишнев, играл на этой позиции, то Антюх, то Нагнойный, иногда Русин.
— В твоем активе очередная голевая передача?
— Я, как всегда. Если у меня хорошее состояние, то я всегда буду вперед бежать.
— В какой момент матча вы поняли, что три очка у вас будут в кармане?
— Думаю, что при счете 2:0 мы чуть поуспокоились. У нас проблемы при стандартных положениях у наших ворот. При счете 1:0 нужно было действовать очень внимательно.
— Но концовку матча вы чуть смазали, она вам не удалась. По какой причине?
— В конце встречи нам было тяжело. Может физически был перегруз. Последние 20 минут мы, образно говоря, плавали. Соперник забил и еще давил. А может мы уже доигрывали, да и замены произвел наш тренерский штаб.
— Как тебе газон на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского?
— Первый тайм все отлично было. А потом футболисты подразбили газон, плюс и туман опустился.
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