Богдан БУТКО: «Последние 20 минут мы, образно говоря, плавали»

Защитник луганской «Зари» Богдан Бутко прокомментировал победу над «Львовом» (3:1) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

— Перейдем к матчу с ФК «Львов». Именно ты с Герреро организовали первый гол…

— Наш форвард хорошо бежит. Ему и адаптация особо не понадобилась, нападающий из Панамы влился в коллектив.

— У «Зари» в последние годы не было забивного форвард. Может быть, с приходом Герреро ситуация изменится?

— Пожалуй, так и есть. У нас то Мишнев, играл на этой позиции, то Антюх, то Нагнойный, иногда Русин.

— В твоем активе очередная голевая передача?

— Я, как всегда. Если у меня хорошее состояние, то я всегда буду вперед бежать.

— В какой момент матча вы поняли, что три очка у вас будут в кармане?

— Думаю, что при счете 2:0 мы чуть поуспокоились. У нас проблемы при стандартных положениях у наших ворот. При счете 1:0 нужно было действовать очень внимательно.

— Но концовку матча вы чуть смазали, она вам не удалась. По какой причине?

— В конце встречи нам было тяжело. Может физически был перегруз. Последние 20 минут мы, образно говоря, плавали. Соперник забил и еще давил. А может мы уже доигрывали, да и замены произвел наш тренерский штаб.

— Как тебе газон на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского?

— Первый тайм все отлично было. А потом футболисты подразбили газон, плюс и туман опустился.