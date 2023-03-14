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Лига чемпионов
14 марта 2023, 09:17 | Обновлено 14 марта 2023, 09:22
203
0

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Это будет равный матч»

Наставник «Порту» – о предстоящем поединке с «Интером»

14 марта 2023, 09:17 | Обновлено 14 марта 2023, 09:22
203
0
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Это будет равный матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Интера».

«Это будет равный матч, очень трудный. Матч против команды, у которой полно хороших игроков. Мы знаем наших соперников, но в то же время, нам хорошо известно, на что способны мы. Мы хотим действовать интенсивно, хорошо сыграть в прессинге, агрессивно, а самое главное - умно», - сказал Консейсау.

Матч «Порту» – «Интер» состоится во вторник, 14 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.

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Сержиу Консейсау Интер Милан Лига чемпионов Порту Порту - Интер
Источник УЕФА
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