Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Это будет равный матч»

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Интера».

«Это будет равный матч, очень трудный. Матч против команды, у которой полно хороших игроков. Мы знаем наших соперников, но в то же время, нам хорошо известно, на что способны мы. Мы хотим действовать интенсивно, хорошо сыграть в прессинге, агрессивно, а самое главное - умно», - сказал Консейсау.

Матч «Порту» – «Интер» состоится во вторник, 14 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.